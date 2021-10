Bắc Bộ rét sâu, Biển Đông khả năng sắp đón bão

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (23/10) khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời rét, những ngày sau đêm và sáng trời lạnh, mưa xảy ra ít hơn.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm 23/10 đến ngày 25/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên mưa to và dông.

Từ khoảng ngày 27-29/10, ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong 10 ngày tới, các sông khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện đợt lũ. Các tỉnh Trung Bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 23-29/10 mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối); riêng Tây Nguyên ngày 27-28/10 mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, trên biển, dự báo khoảng ngày 24-25/10, vùng biển Nam Biển Đông khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; khoảng ngày 26-27/10, vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Từ ngày 23-27/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm có nơi cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng cao 3.0-4.0m. Biển động mạnh.