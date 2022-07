Bắc Bộ nắng nóng oi bức trong 2 ngày đầu tuần tới, có nơi trên 37 độ C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày mai (18/7) và ngày 19/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17h.

Nắng nóng ở Bắc Bộ sau đó có xu hướng giảm dần. Từ đêm 19 đến 22/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến ngày 20/7, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 20 đến 23/7, Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng oi bức ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 20 đến 24/7, chiều, tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2021; trong tháng 8/2022 khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C với xác suất 70 - 80%.

Không khí lạnh khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có thể thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Trong đó, nhiệt độ trung bình tháng 8 - 9/2022 tại Bắc Bộ, Trung Bộ ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; tháng 10/2022 ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 11 - 12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; tháng 1/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 8 - 9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; từ tháng 10/2022 - 1/2023 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn cảnh báo tới người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe khi nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.