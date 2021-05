Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn nhiều nơi

(VTC News) -

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

15h ngày 23/5, mưa lớn kéo dài khoảng nửa giờ khiến hàng loạt tuyến đường như Võ Văn Ngân, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân khu vực chợ Thủ Đức (TP.HCM) ngập nặng. (Ảnh: Zing.vn)

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.