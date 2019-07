Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

Dự báo ngày và đêm nay (24/7), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm/24 giờ).

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 25/7 (mưa lớn tập trung vào sáng và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Hôm nay, cách tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 C độ từ 11-17 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng 28-29/7. Nắng nóng gây nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội mở điểm nghỉ ngơi tránh nóng miễn phí cho người dân Các trạm tránh, trú nóng đặt tại khu vực đông dân cư, nơi có người lao động, bán hàng rong hay những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời.

Bắc Bộ mưa rào, Trung Bộ nắng nóng gay gắt đến cuối tuần Hôm nay, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông, chấm dứt nắng nóng, trong khi đó nắng nóng ở miền Trung được dự báo có khả năng kéo dài đến khoảng 28-29/7.

Hồng Nhung