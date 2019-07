Bắc Bộ mưa lớn, nắng nóng trên 39 độ C tiếp tục thiêu đốt miền Trung

Dự báo hôm nay (22/7), vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Mưa lớn bao trùm các tỉnh Bắc Bộ.

Ngoài ra, đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ).

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nắng nóng gây nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay, chỉ số tia UV cực trị ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Trương Huyền