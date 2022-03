Bắc Bộ còn đón bao nhiêu đợt không khí lạnh trong tháng 3?

(VTC News) -

Nhận định về diễn biến thời tiết trong tháng 3/2022, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết dự báo trong tháng 3 có khoảng 5-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta, nhưng cường độ của các đợt không khí lạnh này không mạnh và chủ yếu lệch Đông.

Theo ông Hưởng, các đợt không khí lạnh này chủ yếu gây trời rét trong thời gian ngắn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và ít có khả năng gây ra tình trạng rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, do các đợt không khí lạnh ảnh hưởng lệch Đông sẽ tạo ra hiện tượng sương mù, sương mù nhẹ và mưa nhỏ xuất hiện nhiều ngày trong tháng.

Trong tháng 3 có khoảng 5-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. (Ảnh minh hoạ)

Về diễn biến thời tiết những ngày tới, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, chiều nay (7/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.