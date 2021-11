Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét đậm, nhiều nơi xuống dưới 10 độ C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng đến trưa 7/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi Bắc Bộ, chiều đến đêm 7/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong ngày 7/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào; từ đêm 7/11 đến hết đêm 8/11 trời rét ẩm, cảm giác rét rõ cả ngày và đêm do kèm mưa.

Từ ngày 9/11 mưa giảm, nhiệt độ thấp nhất đợt ở Hà Nội ngày 8-9/11 phổ biến 15-18 độ C; ở Sapa 5-8 độ C; Mẫu sơn 6-9 độ C.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sắp đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa.

Từ khoảng ngày 10/11, khu vực Đông Bắc Bộ rét khô, trời chỉ rét về đêm, ban ngày hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm tiếp 1-2 độ C và nhiệt độ cao nhất tăng thêm 3-4 độ C so với ngày 8-9/10.

Chiều và đêm 7/11, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào, cục bộ mưa to; từ ngày 8/10 hầu như không mưa. Từ 8-10/11 ở Trung Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to; từ 11/11 mưa sẽ giảm rõ rệt.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi trong những ngày đầu tháng 11, tăng mưa trở lại từ khoảng 7/11. Khu vực Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.