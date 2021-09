Ba 'từ khóa' quan trọng cho làm việc từ xa: Tương tác, linh hoạt và an toàn

(VTC News) -

Do tác động của dịch COVID-19, "làm việc từ xa" trở thành mô hình làm việc quen thuộc của các công ty, doanh nghiệp. Làm việc từ xa dẫn đến những yếu tố khác đi kèm để đảm bảo khả năng làm việc hiệu quả, từ thiết bị, đường truyền internet với dung lượng băng thông đáp ứng yêu cầu, cho đến các ứng dụng, phần mềm đáp ứng nghiệp vụ và thuận tiện cho việc trao đổi.

Khi làm việc từ xa, các cá nhân, bộ phận cần phải đảm bảo có thể tương tác với nhau một cách dễ dàng, có thể truy cập vào các không gian chứa tài nguyên chung để làm việc. Khi đó, yếu tố an toàn, bảo mật lại là vấn đề lớn khiến các chủ doanh nghiệp lưu tâm.

“Được an toàn và cảm thấy an toàn cho phép chúng ta làm được nhiều hơn, sáng tạo hơn và tin tưởng hơn vào công nghệ kết nối tất cả chúng ta”, đó là chia sẻ của ông Vasu Jakka - Phó Chủ tịch phụ trách Bảo mật, Tuân thủ và Danh tính của Microsoft.

Cách tiếp cận mới cho vấn đề bảo mật doanh nghiệp

Trong bối cảnh làm việc từ xa hoặc môi trường "hybrid work", các nhân viên là một trong những lỗ hổng an ninh lớn nhất của doanh nghiệp. Theo một khảo sát do Kaspersy thực hiện, hơn một nửa số doanh nghiệp cho rằng, các rủi ro an ninh mạng của họ bắt nguồn từ nội bộ. Cùng đó, 3 e ngại hàng đầu về bảo vệ an ninh mạng của một doanh nghiệp đều liên quan đến người lao động hoặc lỗi của con người, bao gồm: chia sẻ dữ liệu không phù hợp qua thiết bị di động (47%); đánh mất thiết bị di động khiến tổ chức gặp rủi ro (46%) và người lao động sử dụng tài nguyên CNTT không phù hợp (44%).

Giải quyết vấn đề này, Microsoft nhiều lần đề cập đến việc thiết lập lại bảo mật, danh tính và tuân thủ. Theo đó, hãng cho rằng, bảo mật không phải là “áp” một hệ thống tiêu chuẩn từ bên ngoài vào, mà các thành phần của hệ thống bảo mật (an ninh mạng, danh tính và tuân thủ...) cần phải được tích hợp chặt chẽ ngay trong các sản phẩm và nền tảng mà doanh nghiệp đang sử dụng, từ đó đảm bảo sự liền mạch trong việc quản lý truy cập an toàn, bảo mật dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu quy định và bảo vệ khỏi các mối đe dọa.

Theo Phó Chủ tịch Vasu Jakka, Microsoft không ngừng nỗ lực hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trang bị và thích ứng với những cải tiến về bảo mật, nhằm cung cấp khả năng bảo vệ, phát hiện và ứng phó tốt nhất trong môi trường đa đám mây, đa nền tảng của cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia bảo mật có thể đón đầu các cuộc tấn công. Tất cả những cải tiến này đều được tích hợp liền mạch trong Microsoft 365 Defender - giải pháp cung cấp khả năng phát hiện và đối phó cho danh tính, điểm cuối, ứng dụng đám mây, email và tài liệu.

Siemens và “bài toán” làm việc từ xa an toàn, linh hoạt hơn

Siemens – một "tên tuổi" lớn trong làng công nghệ thế giới, có khoảng hơn 140.000 nhân viên, phân bố tại hơn 125 địa điểm trên 43 quốc gia cho biết, doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa 2 đến 3 ngày một tuần.

Khi COVID-19 bùng phát và các nhân viên buộc phải làm việc tại nhà, nhu cầu liên lạc từ xa tăng đột biến, Siemens đã triển khai Microsoft Teams “thần tốc” để cung cấp giải pháp cộng tác, họp, gọi điện, chia sẻ thông tin thời gian thực có khả năng mở rộng và đáng tin cậy.

Trong hơn một thập kỷ, các nhân viên của Siemens chỉ sử dụng giải pháp liên lạc tại chỗ (on-premise). Năm 2020 chứng kiến một quyết định chiến lược, khi hãng chuyển sang đám mây với Microsoft 365 và sử dụng Teams làm nền tảng cộng tác chính của công ty như một phần của sự chuyển đổi đó.

Để đáp ứng yêu cầu bảo mật chặt chẽ, Siemens sử dụng bộ giải pháp bảo mật điểm cuối Microsoft Endpoint Manager để quản lý từ xa các thiết bị làm việc của nhân viên, bao gồm điện thoại, máy tính bảng và laptop. Đây là giải pháp bảo mật điểm cuối toàn diện dựa trên nền tảng đám mây, với khả năng quản lý và đánh giá các lỗ hổng dựa trên rủi ro, từ đó giảm mức độ tấn công bề mặt cũng như tự động điều tra và khắc phục.

Tiago Charréu, Trưởng nhóm triển khai Microsoft Teams toàn cầu của Siemens, cho biết: “Thông qua Teams, mọi nhân viên của chúng tôi đều có thể kết nối an toàn hơn với khách hàng, đối tác cũng như nhà cung cấp thông qua quyền truy cập với tư cách là khách đã được phê duyệt”.

Nhờ bộ phận CNTT lập kế hoạch nhanh chóng và triển khai Teams minh bạch, rõ ràng, nhân viên của Siemens đã duy trì mức năng suất bình thường khi chuyển sang Teams để làm việc tại nhà. Các kỹ thuật viên phòng họp cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi không phải giám sát thiết bị và xử lý sự cố mà tập trung vào các ưu tiên kinh doanh cốt lõi.