Ba thanh niên 'thông chốt' từ Hải Phòng sang Hải Dương tìm quán karaoke

(VTC News) -

Sáng 9/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý 3 thanh niên "thông chốt" kiểm soát dịch COVID-19 sang Hải Dương để tìm quán karaoke.

Cụ thể, lúc 21h ngày 6/3, Đào Văn Mạnh (34 tuổi) và Phạm Phạm Văn Long (33 tuổi, trú cùng xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng) và Phạm Văn Quê (28 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, An Lão) đi trên 2 xe máy AirBlade di chuyển trên QL17B, hướng từ Hải Phòng đến Hải Dương.

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đặt tại xã An Hòa (huyện An Dương, Hải Phòng).

Khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành TP Hải Phòng tại địa phận xã An Hòa (huyện An Dương), 3 thanh niên trên không chấp hành hiệu lệnh của Tổ kiểm soát dịch, vượt chốt sang địa phận huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương). Khoảng 5 phút sau, họ quay lại chốt kiểm soát dịch mà không thực hiện khai báo y tế.

Khai nhận với cơ quan công an, 3 thanh niên này cho biết mục đích sang huyện Kim Thành để tìm phòng hát karaoke. Tuy nhiên, khi sang bên đó do trời tối không thấy phòng hát nào nên cả 3 người quay lại Hải Phòng thì bị lực lượng công an tạm giữ.

Công an xã An Hòa đang phối hợp với Tổ kiểm soát dịch COVID-19 để xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Từ 0h ngày 9/3, Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa đối với 2 địa điểm cuối cùng là xóm 4 (thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên) và lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng (phường Dư Hàng, quận Lê Chân).