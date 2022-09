Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tổng kiểm tra các quán karaoke

(VTC News) -

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Đoàn liên ngành thanh kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke

Nếu các cơ sở vi phạm pháp luật, không đủ điều kiện hoạt động, nhất là điều kiện về phòng cháy, chữa cháy thì kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động và xử phạt nghiêm.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực quản lý an toàn điện tại các quán karaoke. Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh phải đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh kiểm tra, và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn... thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke.

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt…) và chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

UBND tỉnh cho rằng, cần có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trên địa bàn nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng quán karaoke làm sai quy định, mất an toàn, an ninh, trật tự tại khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận mà không có giải pháp giải quyết dứt điểm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.