Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ 100% học phí cho trẻ 5 tuổi và học sinh THCS

(VTC News) -

Ngày 15/7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua 22 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nghị quyết quy định hỗ trợ 100% học phí bằng mức thu học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh cho từng cấp học theo từng năm học, trong đó trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2023 - 2024, học sinh THCS được hưởng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2024 - 2025.

Chính sách hỗ trợ này dành cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS đang học thực tế tại các sơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (được cấp phép).

Để hỗ trợ học phí theo nghị quyết này, dự kiến ngân sách tỉnh chi để thực hiện cả giai đoạn 2022 - 2025 hơn 568 tỷ đồng; dự kiến kinh phí cho năm học 2022 - 2023 hơn 110 tỷ đồng.

Trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS công lập được ngân sách cấp trực tiếp cho các cơ sở giáo dục; trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS ngoài công lập sẽ do UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chi trả.

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 4/7, Bộ GD&ĐT đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022 - 2023 và đang triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về giá sách giáo khoa. Về nội dung này, Thủ tướng giao các cơ quan phối hợp, nghiên cứu đánh giá kỹ tác động, Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan tới ngân sách, theo tinh thần chung đã được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo là cần rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn hơn cho người dân và học sinh.