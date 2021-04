Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt tạm giam nữ đại gia liên quan vụ án Thiện ‘Soi’

(VTC News) -

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam các bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Lâm Thị Thu Trà. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khuya 7/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khám xét nhà của bị can Trà tại đường Bình Giã (TP Vũng Tàu) và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ còn bắt tạm giam bị can Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu), là chị dâu bị can Trà để điều tra cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị Can Đặng Thị Tuyết Lan. (Ảnh: CACC)

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tháng 12/2020, Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”) và con trai Lê Thái Phong đã bị Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "Soi", cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo công an, bị can Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, vài năm gần đây, nữ đại gia này được biết đến là vợ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

Như VTC News đưa tin, từ giữa năm 2017, nhiều người khó khăn hoặc cần vốn làm ăn đã đến tìm ông Thiện vay tiền. Tại đây, ông Thiện đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn, điền số tiền nhưng không ghi lãi suất rồi yêu cầu người vay ký tên. Đặc biệt, người vay tiền không được giữ bất kỳ giấy tờ thể hiện việc vay tiền của Thiện.

Trên thực tế, trong bản hợp đồng giao kèo Thiện cho vay với lãi suất 0,3-0,4% mỗi ngày. Sau 10 ngày nếu người vay không trả thì sẽ lấy tiền lãi cộng vào nợ gốc và bắt người vay phải ký vào giấy vay nợ mới, rất nhiều người vì khó khăn phải vay tiền cha con Thiện, Phong mà khốn khổ càng khốn khổ hơn.

Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ, cha con Thiện "Soi" buộc con nợ phải gán tài sản, chủ yếu là nhà đất để trừ nợ.

Nguồn tiền có được từ cho vay nặng lãi, cha con ông Thiện sử dụng vào việc kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi trên là rửa tiền.

Lê Thái Thiện từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích, làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, vì thế nên việc cho vay nặng lãi và rửa tiền của Thiện được thực hiện rất tinh vi.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.