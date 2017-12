Bà nhỏ nước chanh khiến cháu suýt mù: Chuyên gia khuyến cáo nhiều sai lầm của cha mẹ

Theo PGS TS Hà Huy Tài – Chuyên gia nhãn Nhi của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, mọi biện pháp điều trị như nhỏ nước xông lá trầu không, đắp gừng và nhỏ chanh đều là sai lầm.

Cháu suýt mù mắt vì bà nhỏ nước chanh chữa đau mắt

Mới đây, tại khoa Mắt bệnh viện Thủ Đức (TP. HCM) vừa tiếp nhận trường hợp bé Phan Hoàng A, 15 ngày tuổi, vào viện với tình trạng mắt nhiều chất tiết vàng nhầy, rộng.

Mẹ bé cho biết, khi thấy bé chảy ghèn trắng ở mắt, bà của bé nhất quyết nhỏ chanh để tự điều trị mắt cho cháu mà không đi khám. Hậu quả là giác mạc của bé A. bị loét nghiêm trọng. May mắn bé được đưa tới bệnh viện sớm, được điều trị tích cực và đã phục hồi thị lực.

Bàn về vấn đề này, PGS TS Hà Huy Tài – Chuyên gia nhãn Nhi, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, đây không phải là hiếm, thực tế ông gặp rất nhiều trường hợp bé sơ sinh bị tổn thương mắt do phụ huynh dùng các biện pháp dân gian tự điều trị đau mắt.

PGS TS Hà Huy Tài – Chuyên gia nhãn Nhi, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

Theo PGS TS Hà Huy Tài, đến nay chưa có một bài thuốc dân gian nào được chứng minh có thể trị các bệnh về mắt. Nên mọi biện pháp điều trị như nhỏ nước xông lá trầu không, đắp gừng và nhỏ chanh đều là sai lầm.

Nguy hiểm hơn trong nước chanh có chứa axít citric, mà giác mạc mắt vốn rất nhạy cảm khi nhỏ chanh vào mắt có thể gây kích ứng, bỏng giác mạc.

Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, cho đến thời điểm này những phương pháp dân gian chữa bệnh về mắt chưa có trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

"Chúng tôi chưa cấp phép cho bất kỳ bất kỳ bài thuốc hay phương cách trị bệnh gia truyền nào vì chưa chưa đủ cơ sở pháp lý, khoa học và kiểm chứng trên nhiều bệnh nhân", bà Hà khuyến cáo.

Tự ý mua và dùng thuốc chữa đau mắt rất nguy hiểm

PGS Tài cho biết, hiện nay, các bậc phụ huynh có hiểu biết nhiều hơn về kiến thức chữa bệnh nên tỉ lệ sử dụng các phương pháp dân gian giảm nhiều. Qua đó, các trường hợp biến chứng do những phương pháp này cũng giảm đáng kể so với trước đây.

Tuy nhiên, điều mà PGS Tài lo lắng nhất đó là tỉ lệ tự ý mua thuốc chữa bệnh ngày càng phổ biến.

Trong các loại thuốc nhỏ mắt thông thường có chứa corticoid, thường được coi như thuốc "tiên", nhỏ 10 phút là hết đau, hết ngứa. Tuy nhiên, nếu nhỏ lâu thì có thể dẫn đến các bệnh lý về Đục thể thủy tinh & Thiên đầu thống (Glocoma).

Nhiều trường hợp cha mẹ tự mua thuốc chữa cho con có thể gây tình trạng viêm nội nhãn, tăng nguy cơ mù mắt hoặc giảm thị lực vĩnh viễn. Bệnh nhân có thể chịu hậu quả đáng tiếc này nếu tự ý điều trị hoặc cậy nhờ các cơ sở không được cấp phép, không đúng chức năng.

Bác sĩ Hoàng Cương - Bệnh viện Mắt Trung ương kể về trường hợp của em Nguyễn Ánh D., bị viêm kết mạc dị ứng. Do tự ý mua thuốc tự điều trị nên mắt em đỏ ngầu, giác mạc đục như cùi nhãn, căng tức như bị vật gì đó bóp nghẹn và mờ nhanh trông thấy.

Dù được bố đưa đi khám ở Singapore nhưng các bác sĩ tại đây đều lắng đầu bó tay. Tuy thời gian em bị bệnh không dài nhưng bệnh đã tiển triển đến giai glocom giai đoạn gần mù, do vậy, phẫu thuật cũng không thể đưa mắt về như ngày xưa.

Sau đó, gia đình lại chuyển em về Bệnh viện Mắt Trung ương, tại đây các bác sĩ đã quyết định nhanh chóng phẫu thuật, đặt valve điều chỉnh nhãn áp. Lúc này thuốc hạ nhãn áp các loại đều không tác dụng, giác mạc và thể thủy tinh đều phù đục.

Video: Bệnh viện chế clip "bống bống bang bang" mới gọi bệnh nhân gây sốt

Sau ca phẫu thuật, may mắn là tình trạng nhãn áp đã được khống chế, mắt hết đau nhức nhưng có lúc em D. vẫn bị nhãn áp tăng vọt lên do sẹo xơ của người trẻ bít vào valve hay bệnh viêm giác mạc do virus. Tuy em bước qua kỳ thi tốt nghiệp nhưng không thể tiếp tục bước vào cánh cổng trường đại học vì mắt không nhìn rõ.

Thông qua câu chuyện này, TS Cương khuyến cáo, mọi người tuyệt đối không tự điều trị theo kinh nghiệm hoặc qua truyền miệng.

Nguồn: Trí thức trẻ