Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh

(VTC News) -

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại buổi lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh do Nhà nước Pháp trao tặng.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo – nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của khu vực Đông Nam Á, cũng là nữ doanh nhân Việt đầu tiên được trao huân chương cao quý này. Huân chương Bắc đẩu bội tinh do Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte sáng lập là Huân chương cao quý, lâu đời và danh giá bậc nhất của Nhà nước Pháp trao cho những cá nhân, tổ chức có đóng góp đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu cảm ơn trân trọng khi đón nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

Trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Tổng giám đốc Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có những đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, hợp tác phát triển, mang tới những dấu ấn mạnh mẽ trong quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Châu Âu, giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nicolas Warnery tôn vinh những đóng góp của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đánh giá cao tầm nhìn, trí tuệ và lòng nhân ái, triết lý kinh doanh vì sự phát triển của cộng đồng, thế hệ tương lai của nữ doanh nhân, cảm ơn các doanh nghiệp do bà dẫn dắt như Sovico, Vietjet, HDBank.. đã luôn đồng hành, hợp tác cùng các doanh nghiệp Pháp, người dân Pháp, đặc biệt trong suốt giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Những thành tựu của các doanh nghiệp do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính, hàng không, bất động sản, thương mại quốc tế được bạn bè quốc tế cảm phục, ngưỡng mộ và đóng góp cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam cũng như thế giới.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tham dự buổi lễ và phát biểu: “Chúc mừng bà Nguyễn Thị Phương Thảo với giải thưởng cao quý mà Nhà nước Pháp đã trao tặng hôm nay. Sự kiện hôm nay sẽ là một dấu ấn trong mối quan hệ ngoại giao, văn hóa, kinh tế của hai nước. Trước bạn bè thế giới, Việt Nam tự hào vì những giá trị tốt đẹp của một Việt Nam bản lĩnh, phát triển mạnh mẽ mà giới doanh nhân trong đó bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một nữ đại diện tiêu biểu đã chung tay gây dựng”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu chúc mừng bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo gửi lời cảm ơn tới Nhà nước và nhân dân Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các Đại sứ Pháp tại Việt Nam trước đây cũng như Đại sứ Nicolas Warnery. Đồng thời, nữ doanh nhân cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, hợp tác chặt chẽ với cá nhân bà cũng như các doanh nghiệp Sovico, Vietjet , HDBank.. trong thời gian qua, đạt được những kết quả tốt đẹp được ghi nhận.

Huân chương Bắc đẩu bội tinh là danh hiệu gần nhất mà nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận được, bà là một trong số ít doanh nhân Việt nhận được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế như Nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á trong công tác thiện nguyện do tạp chí danh tiếng Tatler trao, là 1 trong 100 nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á do tạp chí Business Insider Australia bầu chọn, top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, top các nhà lãnh đạo nữ quyền lực nhất châu Á, giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc nhất tại khu vực ASEAN, CEO của năm 2019 khu vực châu Á – Thái Bình Dương do cộng đồng doanh nhân thế giới bình chọn…Bà cũng được đưa vào đề tài nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Harvard - Mỹ.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban, ngành trung ương, địa phương, lãnh đạo các cơ quan văn hóa, lãnh đạo các doanh nghiệp...

Tập đoàn Sovico do bà đứng đầu đã tiên phong trở thành đối tác chính thức của Liên Hợp Quốc, cùng các tổ chức thành viên như UNESCO, UN Habitas, UNIDO tại Việt Nam và quốc tế... Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra từng chia sẻ: “Với mối quan hệ hợp tác này, Tập đoàn Sovico thể hiện cam kết với sự phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như với các nguyên tắc và giá trị của Liên hợp quốc. Chúng tôi hoan nghênh họ trở thành một tập đoàn tiên phong của Việt Nam, đồng thời chào mừng họ trở thành đối tác của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hy vọng Sovico sẽ là tấm gương truyền cảm hứng cho những tập đoàn, doanh nghiệp khác của Việt Nam có hành động thiết thực để cùng nhau hiện thực hóa một tương lai bền vững cho Việt Nam”.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Michael Croft đã giành những lời khen ngợi dành cho Tổng giám đốc Vietjet: “Với việc lựa chọn đạt được mối quan hệ đối tác chiến lược giữa tập đoàn Sovico và Tổ chức Giáo dục, Văn hóa, Khoa học của Liên Hợp Quốc – UNESCO, Madame Thảo đã thể hiện rất rõ một tầm nhìn ưu việt vượt lên trên tư duy về kinh doanh thông thường. Bà hiểu rõ sự kinh doanh tử tế, trách nhiệm doanh nghiệp là nền tảng để tiến xa hơn sức mạnh tài chính. Điều này có lẽ là nhờ sự hiểu biết sâu sắc vai trò của doanh nghiệp trong một xã hội rộng lớn và trái tim nhân hậu bên cạnh tầm nhìn vượt trước của bà”.