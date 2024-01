Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngộ độc khí than ở Bắc Giang

(VTC News) -

Chiều 28/1, bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn thôn Mia, xã An Hà vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể sáng 28/1, anh Nguyễn Văn H (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N ở xã An Hà, không thấy gia đình anh N dậy nên gọi cửa.

Ngôi nhà xảy ra sự việc khiến ba người trong gia đình tử vong. (Ảnh: Quốc Phương)

Không thấy trả lời nên anh H đã gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa nhà, thì phát hiện anh Đ. V. N (SN 1984) và vợ là chị P. T. V (SN 1983) cùng con trai Đ. V. Đ (SN 2019) chết trên giường.

Trong phòng ngủ rộng hơn 10 m2 kín cửa, các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét sau đó bị ngộ độc khí than.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang cùng các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân, gia đình anh N kinh doanh dịch vụ ăn uống; ngoài ba nạn nhân, trong ngôi nhà còn có mẹ anh N và một cháu gái nhưng hai người này đều an toàn do ở phòng khác.

Cũng theo bà Xuân, khi sự việc xảy ra, UBND xã lập tức cử cán bộ đến gia đình nạn nhân và phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Đồng thời đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân, trong đó Quỹ Cứu trợ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, huyện Lạng Giang trao 26 triệu đồng, xã An Hà 5 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.