Bà mẹ thiếu sữa, mất sữa cần phải sử dụng sản phẩm này

Thiếu sữa, mất sữa khiến con quấy khóc vì đói, chậm tăng cân ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của cơ thể. Vì vậy bé cần được bú sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục tới 24 tháng tuổi để con nhận được nền tảng sức khỏe tốt nhất.

Công dụng bất ngờ của Chùm ngây và Kế sữa

Chùm ngây, ngoài tác dụng bảo vệ gan, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch,…nó còn được cho là giải pháp thông minh cho các mẹ thiếu sữa, mất sữa bởi lẽ trong chùm ngây chứa nhiều acid amin, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đã chỉ ra giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của Chùm ngây: Vitamin C hơn cam 7 lần, Vitamin A hơn cà rốt 4 lần, Canxi gấp 4 lần sữa, Sắt gấp 3 lần cải bó xôi, Đạm nhiều gấp đôi sữa chua, Kali gấp 3 lần chuối.

Trong Chùm ngây có chứa tới hơn 90 chất dinh dưỡng tổng hợp, với lượng dưỡng chất dồi dào như thế thì khi sử dụng Chùm ngây mẹ sau sinh sẽ cải thiện được chất lượng sữa giúp sữa thơm và sánh đặc hơn mà không cần ăn quá nhiều món như móng giò, các loại sữa bổ sung hay các món nhiều chất đạm dễ gây ngán. Dưỡng chất từ Chùm ngây sẽ được chuyển tới sữa mẹ và tới bé để cả hai mẹ con cùng khỏe mạnh.

Cây Kế sữa.

Kế sữa đã được sử dụng hơn 2000 năm ở các nước châu Âu với mục đích tăng tiết sữa và nâng cao chất lượng sữa mẹ. Ở Việt Nam, Kế sữa mới được biết đến và sử dụng như một phương thuốc dân gian điều trị các bệnh về gan bởi sự an toàn và khả năng dung nạp tốt vào cơ thể, giúp bảo vệ gan tránh khỏi các tổn thương do rượu hoặc thuốc gây ra. Tuy nhiên thảo dược này vẫn chưa được sử dụng cho tác dụng lợi sữa.

Đối với phụ nữ đang cho con bú, Kế sữa giúp tăng cường cả về mặt chất lượng và số lượng sữa. Ngoài ra, chúng đặc biệt bởi tính an toàn, độ dung nạp tốt và gần như không có tác dụng phụ.

Trong một nghiên cứu lâm sàng, Kế sữa đã được chứng minh có tác dụng tăng sản xuất sữa tới 85%.

Lợi sữa Moringa – sản phẩm không thể thiếu cho các mẹ thiếu sữa, mất sữa

Thấu hiểu nỗi lo lắng thiếu sữa mất sữa các mẹ sau sinh, Bộ sản phẩm Lợi sữa Moringa do công ty Cổ phần Công nghệ và Dược phẩm Quốc tế đã ra đời. Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên bao gồm Viên lợi sữa Moringa và Ngũ cốc Moringa và đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận.

Viên lợi sữa Moringa 100% từ thảo dược thiên nhiên với sự kết hợp độc đáo giữa siêu thực phẩm Chùm ngây và thảo dược quốc tế Kế sữa mang lại tác dụng toàn diện. Trong đó:

- Chùm ngây được cung cấp từ các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của Viện nghiên cứu & phát triển vùng (Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Kế sữa nhập khẩu từ Mỹ, được kiểm soát chặt chẽ về hiệu quả và độ an toàn.

Ngũ cốc Moringa gồm 20 loại hạt và thảo dược cao cấp hoàn toàn từ thiên nhiên cung cấp nhiều dinh dưỡng giúp sữa thơm và sánh đặc hơn như các loại đậu, ý dĩ, hạnh nhân, óc chó, macca, chùm ngây,…

Khách hàng nói gì về sản phẩm?

Chị Đoàn Phương Thảo – 31 tuổi - Chung cư Cầu bươu- Xa la - Hà Đông – Hà Nội: Sau khi sinh mổ, chị ở trong tình trạng thiếu sữa rất nhiều, thể hiện ở việc con chị thường xuyên quấy khóc mỗi khi cháu bé bú không đủ no. Sau khi biết và sử dụng thử bộ sản phẩm, chị thấy tình trạng này được cải thiện rõ rệt. Sữa của chị về nhiều hơn, đặc sánh và thơm hơn. Hiện nay, chị đã sử dụng được gần 3 tháng và rất hài lòng về bộ sản phẩm. Mỗi ngày chị vắt được hơn 1 lít sữa, con chị tăng cân đều và khỏe mạnh.

Chị Lê Thị Thảo – 43 tuổi - Khu Kinh Hạ- Thị Trấn Kinh Môn- Tỉnh Hải Dương: Ở tuổi đã cao, khi sinh đứa con thứ 2 này, chị đã bị sinh non mất 1 tháng. Đồng thời lại gặp phải tình trạng ít sữa, thiếu sữa trầm trọng. May mắn được người thân mách bảo, chị đã mua bộ sản phẩm Viên lợi sữa Moringa và rất lo lắng về tình trạng ít sữa của mình. Sau khi được giới thiệu để sử dụng sản phẩm, chị thấy hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên, sữa của chị về nhiều hơn, đặc hơn, con chị được no nê sau mỗi cữ bú nên cháu ngủ ngon hơn và tăng cân đều.

Nghệ sĩ V.V (27 tuổi) chia sẻ: “Không những sữa mình về nhiều mà còn thơm và sánh đặc hơn, trộm vía chỉ sau 1 tháng mà con tăng được 1,2 kg, không bị táo bón hay tiêu chảy gì cả. Hơn nữa thấy nhiều mẹ bỉm sữa dùng loại ngũ cốc lợi sữa khác kêu tăng cân nhưng mình vẫn eo thon như thời con gái lắm…”

Hiện nay, đã có hơn 10.000 bà mẹ đã sử dụng hiệu quả và phản hồi rất tích cực về sản phẩm.

Phong Linh