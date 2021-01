Ba lý do khiến loạt thương hiệu đình đám đổ về Vincom Mega Mall Ocean Park

(VTC News) -

Ngay từ ngày khai trương 11/12/2020, 56.000 m2 mặt bằng của đại trung tâm thương mại “bên bờ biển giữa lòng Hà Nội”, Vincom Mega Mall Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) đã không còn chỗ trống với sự hiện diện của gần 100 thương hiệu “khủng” cả trong và ngoài nước. Sức hút của thành viên thứ 80 trong hệ thống Vincom đến từ 3 yếu tố đặc biệt không đâu có.

Vị trí “kim cương” của Vinhomes Ocean Park

“Vinhomes Ocean Park là tâm điểm phát triển mới của khu Đông Hà Nội với hạ tầng và tiện ích hoàn hảo”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Duy - Quản lý vận hành khu vực phía Bắc của The Coffee House, khi được hỏi về lý do “tấn công” Vincom Mega Mall Ocean Park.

Không riêng The Coffee House, các thương hiệu khác cũng rất mạnh tay khi rót vốn vào Vinhomes Ocean Park. H&M “độc chiếm” tới 1.300m2 cho cửa hàng tiên phong theo diện mạo xanh hoàn toàn mới; CRC Sports mở cửa hàng Under Armour đầu tiên; The Body Shop khai trương cửa hàng quy mô lớn nhất Việt Nam..

Động lực cho những dòng vốn khủng đổ vào đây chính là vị trí “kim cương” tại khu Đông Hà Nội của “thành phố biển hồ”. Đại đô thị Vinhomes Ocean Park sở hữu lợi thế giao thông với kết nối nhanh chóng, thuận tiện từ các toạ độ trọng điểm của Hà Nội và các tỉnh lân cận tới dự án.

Dẫn đầu thị trường về yếu tố “địa lợi” nhờ nằm tại giao điểm vàng phía Đông Hà Nội, Vinhomes Ocean Park giống như một “thỏi nam châm” với tất cả các thương hiệu

Thông qua 3 tuyến quốc lộ gồm QL1, QL5, QL5B cùng hệ thống cầu huyết mạch gồm Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương; Đặc biệt, sau khi nút giao Cổ Linh đi vào hoạt động từ đầu tháng 01/2021 này, “thành phố biển hồ” sẽ không khác gì “hổ mọc thêm cánh”, cư dân từ khắp mọi nơi di chuyển từ nút giao Cổ Linh về dự án sẽ vô cùng đơn giản và thuận tiện.

Bên cạnh đó, vị thế độc tôn của Vinhomes Ocean Park sẽ càng được nhân lên nhờ “bộ tứ cây cầu nghìn tỷ” gồm cầu Vĩnh Tuy 2, Trần Hưng Đạo, Mễ Sở, Ngọc Hồi sắp được triển khai. Những yếu tố “địa lợi” đó khiến Vinhomes Ocean Park trở thành điểm đến đáng mơ ước của bất kỳ thương hiệu nào.

Nguồn khách tiềm năng dồi dào

Nằm trên giao điểm vàng phía Đông Hà Nội, nơi chưa có một “điểm đến” đúng nghĩa, Vinhomes Ocean Park nhanh chóng trở thành “thiên đường” ẩm thực mua sắm, vui chơi, giải trí, thỏa “cơn khát” của cư dân cả một vùng rộng lớn, từ Long Biên, Gia Lâm (Hà Nội) đến các tỉnh, thành lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh… Với thời gian di chuyển được rút ngắn tối đa; việc từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên hay Bắc Ninh chạy xe đến Vincom Mega Mall Ocean Park để vui chơi, mua sắm trở nên vô cùng đơn giản.

Tiện ích hoàn hảo cùng trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng là “chìa khóa” thu hút cư dân, giúp Vinhomes Ocean Park đạt kỷ lục về tốc độ lấp đầy

Chưa cần đến nguồn khách vãng lai, lượng cư dân hiện hữu của Vinhomes Ocean Park cũng đã đủ tạo nên sự nhộn nhịp và sầm uất của “Thành phố biển hồ”. Đến thời điểm hiện tại, sau khi gần 15.000 căn hộ, biệt thự, shop thương mại dịch vụ đầu tiên được bàn giao, đã có 3.000 căn sáng đèn với 1 vạn cư dân về ở, Vinhomes Ocean Park đã trở thành một trung tâm mới ngập tràn không khí phố thị.

Đó cũng là lý do mà Tập đoàn Central Retail Vietnam - CRC Sports quyết tâm “chơi lớn” khi khai trương cùng lúc 5 cửa hàng tại Vincom Mega Mall Ocean Park như FILA, Supersports, Crocs, Skechers, Under Armour. “Vinhomes Ocean Park có tất cả những đặc điểm mà chúng tôi đang tìm kiếm: cộng đồng cư dân tại chỗ và khu vực xung quanh sôi động”, ông Andrew Fairall - Phó Chủ tịch cấp cao CRC Sports, chia sẻ.

Cùng quan điểm, đại diện của Haidilao - thương hiệu lẩu Trung Hoa đang “làm mưa làm gió” trên thị trường chọn Vinhomes Ocean Park cho biết đây là khu vực có vị trí ưu việt cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ cả hiện tại và trong tương lai. “Chúng tôi có niềm tin vào tầm nhìn của 2 thương hiệu Vinhomes và Vincom bởi nơi nào họ hiện diện, nơi đó đều phát triển rất mạnh”, bà Liu Cui Fang - Giám đốc điều hành miền Bắc Haidilao chia sẻ.

Bảo chứng “vàng” từ thương hiệu Vincom

Bên cạnh hạ tầng, tiện ích đồng bộ của đại đô thị phía Đông Hà Nội, các thương hiệu lớn nườm nượp đổ về “Thành phố biển hồ” còn bởi sự bảo chứng của “người đồng hành” Vincom Retail.

Vincom luôn là sự lựa chọn hàng đầu với các thương hiệu lớn, cả trong và ngoài nước

Theo TS. Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, trong nhiều yếu tố đảm bảo sức cạnh tranh cho ngành bán lẻ thì vấn đề lựa chọn vị trí mặt bằng là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, bên cạnh các yếu tố nguồn nhân lực, tài chính, chiến lược, kỹ năng, công nghệ và cả đối tác đồng hành. Nhiều thương hiệu ưu tiên lựa chọn các tổ hợp trung tâm thương mại nơi sở hữu hệ sinh thái kinh doanh hoàn chỉnh. “Ở Việt Nam thì chỉ Vincom là địa điểm có thể hội tụ đầy đủ những điều kiện này”, bà Loan khẳng định.