Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục trao tặng mô hình WeHome Café cho phụ nữ khó khăn

(VTC News) -

Dựa trên danh sách đề cử của Ủy ban Nhân dân Quận 3, chương trình đã chọn 6 chị em có hoàn cảnh khó khăn để trao mô hình WeHome Café (WHC). Ngày 18-19/12, các chị em đã nhận được đầy đủ mô hình kinh doanh gồm xe WeHome Café, bộ dụng cụ pha chế cà phê, hàng bán ban đầu.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức buổi đào tạo sơ bộ kiến thức kinh doanh, quản lý tài chính, pha chế các thức uống trong Menu, sử dụng phần mềm ePOS… để giúp chị em vận hành mô hình một cách hiệu quả.

Các chị em rất xúc động và vui mừng khi đón nhận cơ hội kinh doanh làm chủ tài chính, cải thiện cuộc sống từ chương trình.

Chị Lê Thị Bé ngụ tại phường 1, quận 3, TP.HCM.

Chị Cao Thị Thúy ngụ tại phường 2, quận 3, TP.HCM.

Chị Phan Thanh Nhã ngụ tại phường 5, quận 3, TP.HCM.

Chị Đinh Thị Hương ngụ tại phường 9, quận 3, TP.HCM.

Chị Giang Lệ Kim ngụ tại phường 10, quận 3, TP.HCM.

Đợt 1 và đợt 2 của chương trình trao tặng WHC đã được triển khai ở Đắk Lắk từ tháng 7-11/2023 vừa qua và nhận được những phản hồi tích cực của cộng đồng. Các chị em khó khăn nhận sự hỗ trợ của chương trình đã phát huy nghị lực của bản thân, tự tin hơn, nay đã có thêm thu nhập và công việc ổn định.

Dự án Women Can Do.

Dự án Women Can Do do King Coffee khởi xướng, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ nhằm truyền cảm hứng, giúp cho 100,000 phụ nữ khởi nghiệp.

Để phát huy hiệu quả của đề án, trong thời gian tới King Coffee tiếp tục tập trung hỗ trợ sinh kế cho chị em phụ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh thành miền Bắc của Tổ quốc.