Ba chủ đề ưu tiên chính của Việt Nam trong tháng làm Chủ tịch HĐBA LHQ

Thông tin về việc Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 4 sắp tới, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, với tư cách là một nước Ủy viên không thường trực, Việt Nam may mắn được đảm nhiệm hai lần vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cùng một nhiệm kỳ.

Theo ông Đỗ Hùng Việt, trong lần đảm nhiệm thứ hai vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ thúc đẩy một số vấn đề ưu tiên cụ thể. Theo đó, Việt Nam xác định ba chủ đề ưu tiên chính.

Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

Chủ đề đầu tiên là tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực để thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột. Đây là sự tiếp nối nỗ lực xuyên suốt của Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ.

Để triển khai chủ đề này, dự kiến Việt Nam sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 19/4 do lãnh đạo cấp cao của Việt Nam chủ trì. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã khẳng định tham dự sự kiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo của ba tổ chức hàng đầu khu vực: ASEAN, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) cũng sẽ được mời tham dự. Việt Nam cũng đang thúc đẩy để xây dựng một văn kiện của Hội đồng Bảo an để được thông qua tại sự kiện.

Chủ đề quan trọng thứ hai mà Việt Nam dự kiến thúc đẩy tại Hội đồng Bảo an là việc khắc phục hậu quả bom mìn, duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn. Khắc phục hậu quả bom mìn là vấn đề hết sức quan trọng đối với Việt Nam, có tác động sâu sắc đối với phát triển kinh tế xã hội cũng như là bảo đảm an ninh, an toàn của người dân.

Đây là một sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế đối với vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn ở tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước xung đột đã chấm dứt nhiều thập kỷ qua. Ở chủ đề này, dự kiến Việt Nam sẽ tổ chức một phiên họp cấp Bộ trưởng do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam chủ trì, vào ngày 8/4. Trong sự kiện này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã khẳng định tham dự.

Chủ đề thứ ba là bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ trang. Xuất phát từ những kinh nghiệm từng trải qua nhiều năm chiến tranh, xung đột cũng như nhận thấy đây là vấn đề quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn thúc đẩy vấn đề này để Hội đồng Bảo an cũng như Liên Hợp Quốc, các quốc gia quan tâm bảo vệ các cơ sở hạ tầng có tầm quan trọng thiết yếu đối với sự sống của thường dân trong các cuộc xung đột vũ trang như y tế, cơ sở hạ tầng về điện, nước, an ninh lương thực, vệ sinh cũng như là trường học và những cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Đối với chủ đề này, dự kiến Việt Nam sẽ tổ chức một phiên họp cấp Bộ trưởng, vào ngày 27/4, với sự tham dự của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về các vấn đề nhân đạo cũng như Lãnh đạo tổ chức Ủy ban Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.