Ba cặp đôi đi ăn cưới của Huỳnh Hiểu Minh đều ly hôn ồn ào

Ngày 10/1, Sina đưa tin khán giả Trung Quốc những ngày qua quan tâm tới chuyện gia đình của hai nghệ sĩ quyền lực Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Huỳnh Hiểu Minh tham gia show cùng tình cũ Lý Phi Nhi. Sự tương tác của cả hai khiến Angelababy một lần nữa bị mang tiếng "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi hơn 10 năm trước.

Tai tiếng khiến Angelababy phải lên tiếng đính chính, cô cho biết: "Khi quen tôi, Huỳnh Hiểu Minh nói anh ấy độc thân". Vì phát ngôn này của vợ, Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích vì trong quá khứ đã không giải quyết thấu đáo mối quan hệ giữa những người phụ nữ của mình.

Hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy luôn bị đồn đoán đã trục trặc từ lâu.

Vào năm 2015, khi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tổ chức hôn lễ cổ tích, không ai có thể lường được chỉ trong vài năm chuyện tình của họ sẽ căng thẳng và vướng nhiều tin đồn trục trặc như hiện tại.

Nhiều khán giả còn bình luận: "Đến tham dự lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy năm ấy có 3 cặp vợ chồng hiện đã chia tay, hai cặp nghệ sĩ đang hẹn hò giờ trở thành người dưng".

Dư luận Trung Quốc kể lại câu chuyện của 5 đôi (trong đó có 3 cặp vợ chồng, 2 đôi đang hẹn hò) đến dự cưới Huỳnh Hiểu Minh giờ đã chia tay. Ba cặp vợ chồng đều chia tay trong ầm ĩ. Những thông tin này hiện gây xôn xao mạng xã hội.

Lý Tiểu Lộ phản bội Giả Nãi Lượng

Lý Tiểu Lộ đã để lộ chuyện phản bội chồng vào ngày 31/12/2017. Cô ngoại tình với rapper PGone, thậm chí dẫn anh này về nhà, làm quen với chồng là tài tử Giả Nãi Lượng. Giả Nãi Lượng còn nhận PGone là em trai nuôi.

Scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và PGone gây chấn động giới giải trí Trung Quốc, được xếp vào top 10 sự kiện gây bàn tán nhiều nhất. Sau vụ việc, Lý Tiểu Lộ và tình nhân lọt top nghệ sĩ bị ghét nhất. Nữ diễn viên đánh mất gia đình và sự nghiệp, đến nay vẫn bị công chúng tẩy chay.

"Ảnh đế" Vương Bảo Cường bị vợ cắm sừng

Nam diễn viên Vương Bảo Cường kết hôn với Mã Dung năm 2011. Họ từng được ca ngợi là đôi vợ chồng kiểu mẫu của ngành giải trí Hoa ngữ. Năm 2016, Vương Bảo Cường tuyên bố ly hôn sau khi phát hiện vợ ngoại tình với quản lý. Lúc này, anh còn tố việc bị vợ và người tình chiếm đoạt nhiều tài sản trong thời gian chung sống.

Vương Bảo Cường từng có vợ đẹp con xinh.

Không những vậy, Mã Dung còn đổ cho chồng cũ cũng phản bội mình, dù không đưa ra được chứng cứ. Cô còn đến nhà nam diễn viên quậy phá, khóc lóc dẫn đến bị thương và khiến mẹ của Vương Bảo Cường sợ hãi tới mức nhập viện.

Sau khi ly hôn, cô yêu cầu Vương Bảo Cường chi số tiền lớn để nuôi con gái. Bên cạnh đó, Mã Dung cũng nhận được một phần trong số tài sản 30 triệu USD của danh hài. Nhờ vậy, Mã Dung hiện tại sống khá thoải mái, hai mẹ con thường xuyên ra nước ngoài du lịch, mặc hàng hiệu, tiêu xài xa hoa.

Trương Lương Dĩnh chia tay chồng sau một năm

Trương Lương Dĩnh và bạn trai Phùng Kha tổ chức lễ cưới tại Italy năm 2016. Cuộc hôn nhân này bị mẹ của Trương Lương Dĩnh phản đối dữ dội. Lý do là bởi Phùng Kha đã từng trải qua một cuộc hôn nhân. Mẹ của nữ danh ca cho rằng con gái đang bị lợi dụng, sợ rằng Phùng Kha sẽ tẩu tán hết tài sản của Trương Lương Dĩnh.

Nữ ca sĩ không gửi thiệp mời đám cưới cho mẹ. Khi bị mẹ phản đối, Trương Tịnh Dĩnh chia sẻ: "Nếu không được bất kỳ ai chúc phúc, chúng tôi sẽ tự chúc phúc".

Trương Lương Dĩnh ly hôn sớm.

Thế nhưng sau một năm kết hôn, Trương Lương Dĩnh và chồng có dấu hiệu rạn nứt, Trương Lương Dĩnh còn ví chồng cũ bằng một hình tượng dơ bẩn. Chính bạn thân của nữ ca sĩ là Thượng Văn Tiệp cũng chia sẻ, Phùng Kha đã lợi dụng Trương Lương Dĩnh vì cô là người ngây thơ, tin tưởng vào tình yêu màu hồng thái quá.

Nghê Ni - Tỉnh Bách Nhiên đường ai nấy đi

Tại hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh, Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện riêng lẻ, giấu kín chuyện hẹn hò.

Hai nghệ sĩ quen nhau năm 2013 khi đóng chung bộ phim Chờ gió lên. Năm 2015, họ tham gia phim Cô dâu đại chiến và nảy sinh tình cảm, từng bị bắt gặp hẹn hò tại Thành Đô. Đến tháng 3/2016, Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên chính thức công khai tình cảm.

Họ được coi là cặp trai tài gái sắc của giới giải trí Hoa ngữ. Hai nghệ sĩ đều sống kín đáo, không có scandal, ngoại hình xứng đôi. Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni thường hỗ trợ nhau trong công việc, hợp tác chụp tạp chí, có nhiều cử chỉ ngọt ngào khi tham dự sự kiện. Đáng tiếc, cuộc tình chỉ kéo dài 2 năm, đến tháng 7/2018, họ chia tay.

Trịnh Khải chia tay bạn gái

Trịnh Khải là đồng nghiệp cùng công ty với Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Anh cũng tham gia show Keep Running với nữ diễn viên trong nhiều năm.

Thất tịch 2015, Trịnh Khải công khai hẹn hò với Trình Hiểu Nguyệt trên trang cá nhân. Ngay sau đó, cả hai tham gia chương trình thực tế dành cho các cặp đôi We are in love. Cách hai người chăm sóc nhau khiến nhiều khán giả mong đợi về một kết thúc viên mãn của cặp sao.

Trịnh Khải kết hôn nhưng vợ không phải Trình Hiểu Nguyệt.

Đáng nói, một thời gian ngắn sau khi chương trình kết thúc, Trịnh Khải và Trình Hiểu Nguyệt chia tay. Ngôi sao Running Man Trung Quốc cho biết cả hai vẫn là bạn. Hiện tại, Trịnh Khải đã kết hôn với Miêu Miêu và chuẩn bị lên chức bố.