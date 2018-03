Ba anh em ruột rủ nhau đi hát karaoke rồi đâm chết chủ quán

(VTC News) - Rủ nhau đi hát karaoke nhưng do hết phòng nên 3 anh em đã gây gổ với khách hát rồi đâm chết chủ quán.

Chiều 20/2, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, cơ quan công an huyện này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám phá nhanh vụ án giết người tại một quán karaoke trên địa bàn xảy ra tối mồng 3 Tết.

Theo đó, vào khoảng 19h30 tối 18/2, ba anh em ruột gồm: Phạm Văn Cường (SN 1990), Phạm Văn Hồng (SN 1996), Phạm Văn Thông (SN 1995), cùng trú ở xóm 9, xã Thanh An, huyện Thanh Chương sau khi uống rượu ở nhà đã rủ nhau đến quán karaoke Tấn Phát ở xóm 3, xã Thanh Chi do anh Lê Trung Tâm (SN 1977) làm chủ để thuê phòng hát nhưng hôm đó "cháy phòng".

Ảnh minh họa

Trong lúc nhóm của Cường đang đứng trước cổng thì một khách đi ra và bấm còi inh ỏi nói tránh đường. Sau khi lời qua tiếng lại, Cường rút dao trong cốp xe máy ra đòi chém nhưng người khách này chạy thóat.

Sẵn có hơi men trong người, 3 anh em Cường chửi nhau với một số nhân viên phục vụ. Thấy vậy, các nhân viên ở đây đã gọi điện cho anh Lê Trung Tâm đang đi vắng về giải quyết sự việc.

Sau khi về, giữa anh Tâm và nhóm anh em Cường, Hồng, Thông đã xảy ra xô xát rồi một nhân viên quán karaoke lao vào đánh Thông vào đầu. Thấy em bị đánh, Cường đã dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Tâm (trong đó có 1 nhát ở đùi và 3 nhát ở vùng bụng) rồi lên xe máy bỏ chạy.

Anh Tâm được nhân viên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong sau đó. Lúc này, nhóm của Cường lên xe máy bỏ chạy. Đến sáng 19/2, Phạm Văn Cường đã đến Công an huyện Thanh Chương đầu thú.

Thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra làm rõ vụ án.

Video: Nhóm côn đồ đánh chủ quán karaoke

>>> Đọc thêm:Cãi nhau ở quán karaoke, một người bị đâm chết

PHAN SÁNG