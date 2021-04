Australia ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình khu vực

(VTC News) -

Ngày 8/4, cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Australia diễn ra theo hình thức trực tuyến với trọng tâm kiểm điểm quan hệ ASEAN-Australia trong năm qua. Cuộc họp cũng thảo luận định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đã tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, ASEAN và Australia đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt việc các nhà lãnh đạo quyết định nâng cấp tần suất họp Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia trở thành thường niên từ năm 2021. Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 và là nhà đầu tư FDI quan trọng của ASEAN với tổng vốn đầu tư là 2,77 tỷ USD tính đến tháng 10/2020.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Về triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Australia 2020-2024, hai bên nhất trí phối hợp thực hiện Kế hoạch hành động theo hướng chiến lược và thực chất, ưu tiên các hoạt động và dự án phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Australia khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực; đồng thời, cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và thực hiện Kế hoạch công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI). Australia thông báo ủng hộ 1 triệu AUD cho Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, 21 triệu AUD cho Trung tâm ASEAN Ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và 1 triệu AUD giúp ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể.

Các nước ASEAN đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Australia, đặc biệt là các chương trình tài trợ của Australia như: Chương trình Hợp tác Phát triển ASEAN-Australia giai đoạn II, Chương trình Hỗ trợ hợp tác kinh tế Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Kế hoạch Colombo mới...

Về định hướng hợp tác, hai bên cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Australia, chú trọng hợp tác thực chất và có chiều sâu trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thương mại đầu tư, kết nối, thành phố thông minh, thu hẹp khoảng cách phát triển, giáo dục, giao lưu nhân dân, an ninh y tế và phát triển bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp với tư cách Chủ tịch Nhóm đặc trách IAI năm 2021, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đánh giá cao việc Australia đã dành cho ASEAN 2,8 triệu USD trong việc triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn III (2016-2020); và đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ ASEAN thực hiện Kế hoạch Công tác giai đoạn IV (2021-2025) đã được Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 thông qua vào tháng 11/2020.