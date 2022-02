Australia tố Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay quân sự

(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Australia, một tàu khu trục Trung Quốc đã chiếu tia laser cường độ cao vào máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon của hải quân nước này khi đang tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Australia.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng vào ngày 17/2, một máy bay trinh sát P-8A Poseidon phát hiện tia laser chiếu vào khi đang bay qua vùng biển phía bắc Australia. Tia laser phát ra từ tàu của hải quân Trung Quốc", Bộ Quốc phòng Australia cho biết trong cuộc họp báo vào hôm nay (19/2).

Máy bay tuần tra săn ngầm P-8 của hải quân Australia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia)

Cũng theo Bộ Quốc phòng Australia, hành động này của phía Trung Quốc có thể đe dọa đến tính mạng của phi hành đoàn chiếc P-8 (10 người).

Còn tờ Sydney Morning Herald dẫn lời các quan chức quốc phòng Australia cho biết, sự cố trên diễn ra vào khoảng 12 giờ 35 phút, ngày 17/2 khi chiếc P-8 bay qua vùng biển Arafura, phía tây Thái Bình Dương.

Tàu chiến Trung Quốc sử dụng tia laser “tấn công” máy bay tuần tra Australia được xác định là một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường "Hợp Phì" mang số hiệu 174 thuộc lớp Type 052D, đi cùng con tàu này còn có một tàu đổ bộ hạng nặng "Tỉnh Cương Sơn" mang số hiệu 999 thuộc lớp Type 071. Hai tàu này sau đó quá cảnh qua eo biển Torres và đang ở biển Coral.

Tàu khu trục Type 052D của hải quân Trung Quốc bị tố chiếu tia laser vào máy bay tuần tra Australia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia)

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Australia, tàu chiến Trung Quốc đã sử dụng tia laser cường độ cao được sử dụng trong lĩnh vực quân sự để chiếu vào máy bay nước này, hành động này có thể làm mù mắt phi công hoặc làm hư hỏng các thiết bị điện tử trên P-8.

Phía Australia cũng đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình khi một khinh hạm của nước này (HMAS Arunta) ghi lại khoảnh khắc tia laser từ tàu chiến Trung Quốc nhắm vào chiếc P-8.

"Việc tàu Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay là sự cố an toàn nghiêm trọng. Những hành vi thế này có khả năng gây nguy hiểm cho sự an toàn và tính mạng của phi hành đoàn P-8. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi quân sự thiếu chuyên nghiệp và không an toàn này", Bộ Quốc phòng Australia.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Hợp Phì của Trung Quốc di chuyển qua eo biển Torres vào ngày 18/2. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia)

Bình luận về sự việc này, Rory Medcalf – chuyên gia an ninh thuộc trường đại học Quốc gia Australia, cho biết việc chiếu tia laser cường độ cao vào máy bay là hành động "nguy hiểm và không thể chấp nhận được", đáng nói là điều này lại xảy ra ở ngay “sân sau” của Australia.

Còn Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho biết việc tàu chiến Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay Australia là hành động thù địch, rõ ràng họ cố ý làm điều này. Rất có thể Bắc Kinh đang muốn kiểm tra phản ứng từ Canberra.

Theo lời các nhà quát sát đây không phải là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc sử dụng tia laser để nhắm vào máy bay quân sự của nước khác.

Hiện phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.