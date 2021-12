Australia: Gửi nhầm kết quả âm tính cho 400 F0

(VTC News) -

Theo giám đốc y tế Anthony Dodds của phòng thí nghiệm SydPath, 400 người nhận được kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 25/12 thực ra đều mắc COVID-19. Phòng thí nghiệm đã thông báo sự nhầm lẫn này tới tất cả người bệnh. Ông Dodd cho biết thêm, một đội phản ứng khẩn cấp đang điều tra nguyên nhân của sai sót này.

“Sai sót này là do lỗi của con người. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi”, ông Anthony Dodds nói.

Phòng thí nghiệm SydPath tại Australia đã gửi nhầm kết quả xét nghiệm COVID-19 cho 400 người. (Ảnh: AP)

Hôm 26/12, bang New South Wales ghi nhận 6.394 ca mắc COVID-19 mới, số ca bệnh tại tiểu bang đã liên tục tăng trong hai tuần qua. Các bác sĩ và dược sĩ ở New South Wales cho biết họ đang thiếu vaccine do người dân đổ xô đi tiêm phòng COVID-19 vì lo ngại biến thể omicron.

Cùng ngày, Victoria - bang đông dân thứ hai của Australia - ghi nhận thêm 1.608 người mắc COVID-19 và hai trường hợp tử vong.

Hiện Australia là nước đứng thứ 38 trên bảng xếp hạng toàn cầu về số ca mắc COVID-19. Kể từ đầu đại dịch, nước này ghi nhận tổng cộng 1.264.553 ca bệnh, trong đó có 13.634 người chết.