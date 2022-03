Audi thắng lớn trong giải thưởng về an toàn tại Mỹ

Audi đang trong quá trình tăng cường sự an toàn cho những chiếc xe e-tron trong tương lai của mình thông qua các công nghệ tự hành dựa trên sự hỗ trợ của kết nối 5G.

Người dùng có thể mong đợi những chiếc xe từ thương hiệu sẽ giúp việc đi lại hàng ngày dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều, và theo vòng thử nghiệm va chạm gần đây của Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ (IIHS), các xe hiện tại của hãng đều đạt độ an toàn tiêu chuẩn.

Audi A6, A7, Q5 SUV và Sportback, e-tron SUV và Sportback đều được trao huy hiệu Top Safety Pick + danh giá trong khi A4, A5 Sportback và Q8 được xếp hạng Top Safety Pick.

Đây là một phần của tổng số 65 chiếc xe được trao giải Top Safety Pick + và 36 chiếc đạt Top Safety Pick tiêu chuẩn, đưa Audi trở thành thương hiệu được công nhận nhiều thứ hai trong vòng thử nghiệm năm nay.

Trong giai đoạn thử nghiệm va chạm, tất cả các sản phẩm của Audi đều được xếp hạng từ "Tốt" trở lên.

Các thử nghiệm Overlap, độ bền của mái và các bài kiểm tra độ bền đầu xe khiến tất cả các xe ô tô được thử nghiệm tạo ra các phản ứng thích hợp trong trường hợp va chạm. Gói cảm nhận trước và hệ thống phòng ngừa của Audi cho phép một số mẫu xe đạt được xếp hạng cao trong bài kiểm tra về nhận diện người đi bộ.

Vậy, những tính năng nào đã mang lại lợi thế cho những chiếc xe đến từ Audi trong quy trình thử nghiệm va chạm rất quan trọng này? Audi có sẵn tám tính năng an toàn khác nhau được trang bị cho phiên bản tiêu chuẩn hoặc các gói tùy chọn.

Tính năng cảm nhận phía sau sử dụng một bộ cảm biến radar được đặt trong cản sau giúp phát hiện va chạm phía sau có thể xảy ra. Nếu chiếc xe phía sau đến quá gần, nó sẽ kiểm soát và thực hiện tác động giúp chiếc xe tránh khỏi nguy hiểm. Các dây an toàn phía trước cũng sẽ được xiết lại và ghế tự động điều chỉnh đến vị trí tối ưu.

Kiểm soát hành trình thích ứng có những lợi ích rõ ràng vì nó quản lý việc tăng tốc và phanh của xe với những phản ứng nhanh hơn con người có thể so sánh được. Nó cũng có thể duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Hỗ trợ hành trình thích ứng với công nghệ dừng và di chuyển (stop and go) là bước phát triển tiếp theo của hệ thống này. Hệ thống này sử dụng một nhóm các radar, máy ảnh và cảm biến siêu âm để thu thập các thông số về môi trường xung quanh và cung cấp hỗ trợ trực quan khi lái xe trên đường. Khi kết hợp với tính năng Hỗ trợ làn đường chủ động, hướng dẫn đánh lái sẽ trở thành một tính năng chính đảm bảo xe không đi sai làn.

Hỗ trợ phía bên hông của Audi che đi những điểm mù khó chịu đó bằng cách sử dụng một cặp cảm biến radar được gắn cố định ở phía sau xe. Hai thiết bị này tiến hành quét thường xuyên các bên của xe và thông báo cho người lái nếu có chướng ngại vật ở vị trí mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Với gói hệ thống hỗ trợ đỗ xe, chướng ngại vật xuất hiện phía trước xe sẽ dẫn đến cảnh báo được hiển thị thông qua màn hình hiển thị MMI.

Đối với những người thường xuyên lái xe trong môi trường tối, trợ lý quan sát ban đêm của Audi sẽ rất hữu ích. Nó sử dụng một camera hồng ngoại tầm xa chuyển năng lượng nhiệt sang màn hình kỹ thuật số, giúp người lái có thể quan sát rõ ràng người đi bộ hoặc động vật ở phía trước.

Tính năng cuối cùng là camera phía trước và hệ thống radar có thể phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào có thể xuất hiện trên đường. Trong trường hợp tiếp cận nguy hiểm, hệ thống sẽ thông báo cho người lái xe biết rằng một vụ va chạm có thể sắp xảy ra. Nếu nó ước tính rằng người lái không thể phản ứng đủ nhanh, nó sẽ vượt lên và đưa chiếc xe dừng lại.