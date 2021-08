Army Games 2021: Việt Nam đứng top 8 toàn đoàn, Công binh vào vòng chung kết

(VTC News) -

Theo Quân đội Nhân dân, tính đến ngày 25/8, Đoàn Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đã có 13/17 đội chính thức thi đấu. Nhiều đội đang có thành tích cao như Xạ thủ Chiến thuật, Hải quân, Bếp dã chiến, Công binh...

Cụ thể, ngày 25/8, tại thao trường Tyumen, Liên bang Nga, đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam đã có trận tranh tài xuất sắc tại vòng loại cuộc thi “Lộ trình an toàn” trong khuôn khổ Army Games.

Theo kết quả bốc thăm chia đợt thi đấu, đội tuyển Công binh Việt Nam tranh tài ở đợt thứ 2, cùng với các đội tuyển tới từ Ai Cập, Ấn Độ và Venezuela. Trước đó, 24/8, đợt thi đấu đầu tiên, các đội tuyển tới từ Nga, Uzbekistan, Belarus và Lào đã diễn ra.

Với kết quả hoàn thành bài thi trong 51p40s, về đích đầu tiên trong đợt thi thứ hai, đội tuyển Công binh Việt Nam đã đảm bảo chắc chắn suất vào thi chung kết, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 29/8 tới.

Đội tuyển Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam đã có thành tích tốt ở vòng loại "Lộ trình an toàn". (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Về nội dung thi “Lộ trình an toàn”, các đội tham gia sẽ thực hiện một số bài thi đặc biệt. Cụ thể trên tuyến đường dài tới 3.000 m, các đội sẽ phải đảm bảo “lộ trình an toàn” bằng cách san ủi các chướng ngại vật, sử dụng phương tiện cơ giới chuyên dụng như xe IMR-3 và máy lát đường BAT-2, xây dựng cầu vượt tự hành dài 40mét,...

Các đội sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu với tốc độ cao, như tìm kiếm và rà phá bom mìn, lắp đặt một cây cầu bắc qua một con mương dài 40 m. Các đội còn phải vượt qua các tuyến đường đặc biệt. Ngoài ra, một bài kiểm tra bổ sung dành cho các đội thi là di chuyển xẻng bộ binh cỡ nhỏ và vượt qua một mạng lưới thép gai.

Hải quân Việt Nam đứng thứ hạng cao ở bài thi bắn

Sau bài thi bắn các mục tiêu trên biển với pháo đối hạm và súng máy (24/8), vào cuối ngày 25/8, ban tổ chức “Cúp biển” một trong nội dung thi của Army Games 2021 đã công bố thứ hạng các đội sau ngày thi đầu tiên.

Theo đó, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam dẫn đầu ở phần thi bắn hải pháo AK-176 khi hoàn thành bài bắn và về đích sớm, hải quân Nga xếp thứ 2, đứng cuối là hải quân Trung Quốc. Còn ở bài bắn súng máy 14,5mm với mục tiêu mìn trôi nổi, đội Nga đứng đầu, Việt Nam đứng thứ 2 và Trung Quốc đứng thứ 3. Như vậy sau phần thi đầu tiên, hải quân Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các nội dung thi “Cúp biển” được tổ chức ở Nga.

Hải quân Việt Nam tiếp tục thể hiện tốt trong các bài thi trong nội dung "Cúp biển". (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Trong ngày 26/8, đội Hải quân Việt Nam cũng đã hoàn thành xong bài thi Kỹ năng hàng hải, kết quả sẽ được công bố trong hôm nay.

Được biết, Hải quân Việt Nam có hai tàu chiến tham gia nội dung thi “Cúp biển” tại thành phố Vladivostok, tuy nhiên các phần thi vừa qua đều được Tàu 016-Quang Trung thực hiện.

Đội Hóa học Việt Nam có kết quả thi tốt

Ngày 25/8, tại Thao trường Korla, Tân Cương, Trung Quốc, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã bước vào thi đấu kíp đơn của nội dung “Môi trường an toàn” trong khuôn khổ Army Games 2021.

Theo kết quả bốc thăm, kíp xe số 1 của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam thi đấu ở lượt thứ 2 với Đội tuyển Trung Quốc. Kíp xe số 2 của chúng ta thi đấu ở lượt thứ 4 cùng với Đội tuyển Belarus.

Tại hai lượt thi đấu này, các vận động viên Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã hết mình, kết thúc phần thi với kết quả khá tốt. Tại các điểm vượt vật cản của xe trinh sát NBC và vượt vật cản cá nhân, các thành viên của đội tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ và ít bị trọng tài hiện trường bắt lỗi phạm quy.

Kíp xe của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam tăng tốc trên đường đua. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Sau ngày thi đấu đầu tiên, Đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội của nước chủ nhà và thi đấu xuất sắc nhất. Các đội tuyển còn lại đều có thành tích tương đối đồng đều.

Theo kế hoạch, ngày 29/8, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 2 với phần thi bắn súng.

+ Ngày 25/8, đội tuyển Tiếp sức quân y của QĐND Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 3 với nội dung vượt vật cản dành cho đối tượng trung cấp nam, nữ và lái xe thiết giáp. Trước đó, kết quả ngày thi thứ 2 của đội tuyển Tiếp sức quân y QĐND Việt Nam với nội dung thi kỹ năng dành cho bác sĩ trong trung tâm mô phỏng đã được công bố vào rạng sáng 25-8.

Đây là nội dung chỉ tính điểm trừ vào tổng điểm sau này mà không xếp thứ hạng. Các bác sĩ quân y của đoàn QĐND Việt Nam đã nỗ lực để hoàn thành bài thi với số điểm bị trừ ở mức thấp nhất có thể.

+ Ngày 25/8, tại Nhà hát Frunze, Moskva, LB Nga diễn ra thi song tấu nhạc cụ truyền thống, trong khuôn khổ cuộc thi Đội quân văn hóa tại Army Games 2021. NSND Nguyễn Xuân Bắc cùng Hà Công Cương của đội tuyển Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam đã dự thi hai tiết mục: Mashup Tình ca du mục-Kachiusa và Âm vang đại ngàn.

Không riêng phần thi trong chiều 25/8, ở cuộc thi Đội quân văn hóa Army Games 2021, các phần thi múa đơn, hát đơn... đều có sự cạnh tranh rất cao.

Video: Giới thiệu các phần thi của đội tuyển Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Army Games 2021

Tại nội dung thi múa đơn, đội tuyển Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam bằng điểm với Trung Quốc, tạm thời đồng hạng 4/13, đứng sau các đội: Nga, Uzbekistan và Armenia. Thế nên, ở phần thi song tấu nhạc cụ truyền thống, với 26 tiết mục dự thi, dễ hiểu đội Việt Nam cũng gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đoàn bạn.

Đến ngày 26/8, hai cặp đôi Văn Phương-Nguyệt Anh, Phi Trường-Trà My của đội tuyển Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng ở nội dung hát song ca (theo phong cách opera, aria) và múa đôi trong khuôn khổ Cuộc thi Đội quân văn hóa.

Nếu như Phi Trường-Trà My qua tiết mục múa “Sen đá” gửi gắm thông điệp tình yêu bền chặt, mãnh liệt, bất biến qua thời gian thì với Trịnh Văn Phương-Lương Nguyệt Anh, bộ đôi này lại mang tới sân khấu Frunze nhạc phẩm “Bóng ma trong nhà hát” (The Phantom of the Opera).