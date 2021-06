Argentina, Colombia bị tước quyền đăng cai, Brazil thành chủ nhà Copa America

(VTC News) -

Biến cố lớn xảy đến với Copa America khi giải chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khởi tranh. Colombia (bất ổn chính trị) và Argentina (dịch COVID-19 bùng phát đợt mới) lần lượt bị tước quyền đăng cai do không đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức giải vô địch Nam Mỹ.

Trong hoàn cảnh khó khăn này, Brazil quyết định xin đăng cai Copa America và được Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) chấp nhận. Nhờ đó, Neymar và đồng đội bất ngờ trở thành chủ nhà của giải đấu, thêm lợi thế trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Brazil là đương kim vô địch Copa America.

"CONMEBOL cảm ơn Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, cũng như Liên đoàn bóng đá Brazil vì đã mở cửa đón giải đấu thể thao an toàn nhất thế giới. Nam Mỹ sẽ tỏa sáng tại Brazil với tất cả những ngôi sao của chúng ta", thông cáo của LĐBĐ Nam Mỹ viết.

Tuy nhiên, với việc đổi địa điểm đăng cai khi giải đấu đã đến gần, người hâm mộ khó có thể kỳ vọng vào một kỳ Copa America hoành tráng. Thậm chí khả năng đáp ứng của Brazil trong công tác tổ chức cũng chưa được đảm bảo, bởi họ chỉ có 13 ngày để chuẩn bị cho việc đăng cai giải đấu. Tình hình dịch COVID-19 ở Brazil cũng rất phức tạp khi mỗi ngày có thêm tới hàng chục nghìn ca nhiễm mới.

Copa America dự kiến khởi tranh từ 13/6 với 2 bảng đấu, 10 đội tham dự. Thời gian diễn ra giải vô địch Nam Mỹ là song song với EURO. Điều này hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ toàn thế giới một mùa hè bóng đá đầy sôi động.