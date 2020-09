ARF xem xét phê duyệt Kế hoạch hành động Hà Nội II

Mở đầu hội nghị ARF, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết ARF lần này sẽ xem xét phê duyệt Kế hoạch hành động Hà Nội II, liên quan đến hoạt động của ARF trong 5 năm sau, đồng thời xem xét phê duyệt một số tuyên bố. Bộ trưởng cảm ơn các đại biểu đã ủng hộ và tham dự hội nghị diễn đàn lần đầu tiên tổ chức qua hình thức video.

“Kể từ khi thành lập vào năm 1994, ARF đã trở thành một diễn đàn chủ chốt và toàn diện làm việc hướng tới an ninh và ổn định khu vực”, ông Phạm Bình Minh nói.

Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 27. (Ảnh: Phương Anh)

Được thành lập vào năm 1994, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) là một nền tảng quan trọng cho đối thoại an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Diễn đàn cung cấp bối cảnh để các thành viên có thể thảo luận về các vấn đề an ninh hiện tại và phát triển các biện pháp hợp tác để tăng cường hòa bình và an ninh trong khu vực.

Dự thảo Kế hoạch hành động Hà Nội II cho ARF được hoàn tất vào Hội nghị Quan chức cao cấp Diễn đàn Khu vực ASEAN (SOM ARF) hồi tháng 7. Trong bối cảnh hoạt động ARF bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch COVID-19, nhiều hoạt động, cuộc họp đã bị hoãn/huỷ, các nước đánh giá cao việc Chủ tịch Việt Nam đã sớm đề xuất các biện pháp khẩn cấp, nhờ đó giúp duy trì đà đối thoại, hợp tác trong ARF.

Dự kiến, tại ARF 27, các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thống nhất một số văn kiện quan trọng như thông qua Tuyên bố Chủ tịch ARF lần thứ 27, Tuyên bố ARF về phòng chống sự bùng phát của dịch bệnh truyền nhiễm, Tuyên bố ARF về điều trị cho trẻ em bị tuyển dụng hoặc có liên quan tới các nhóm khủng bố và bạo lực cực đoan, Tuyên bố ARF về hợp tác trong lĩnh vực an ninh công nghệ thông tin trong bối cảnh phát triển kinh tế số, Danh sách sáng kiến/hoạt động kênh 1 của ARF trong năm 2020-2021; ban hành Tài liệu Viễn cảnh An ninh ARF 2020; ghi nhận Tài liệu hướng dẫn về quy trình, thủ tục của ARF.

Ngay sau khi kết thúc các Hội nghị trong khuôn khổ AMM 53, chiều 12/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì họp báo quốc tế sau Hội nghị.