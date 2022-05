Aqua City dẫn dầu xu hướng về không gian sống khơi nguồn cảm hứng

(VTC News) -

Với Aqua City, nhà không chỉ là nơi để về mà là một không gian sống như nghỉ dưỡng, giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, là nơi tái tạo năng lượng tích cực, hiệu quả. Nhiều doanh nhân, nghệ sĩ đã chọn Aqua City làm nơi an cư, trong đó có gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh.

Khu đô thị đáng sống bậc nhất tại TP.HCM

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Chính sự tích luỹ từ rất sớm, đến nay số lượng bất động sản mà vợ chồng Đăng Khôi sở hữu đã vượt quá 2 bàn tay.

Các căn nhà ở những vị trí khác nhau, nhưng quan điểm của Đăng Khôi khi chọn mua ở hoặc đầu tư phải đảm bảo các tiêu chí: vị trí tốt, không gian sống xanh và có nhiều tiện ích.

"Vợ chồng mình mong ước sở hữu được nhiều bất động sản để sau này có thể thoải mái đưa gia đình đi nghỉ ngơi, vui chơi mà lại có cảm giác được trở về nhà. Cả hai đều rất lưu tâm tới những dự án có không gian xanh, nhiều tiện ích dành cho gia đình" - Đăng Khôi bộc bạch.

Vợ chồng Đăng Khôi – Thủy Anh thăm không gian sống tương lai xịn sò tại Aqua City.

Aqua City là một khu đô thị đáp ứng mọi tiêu chí mà Đăng Khôi quan tâm. Bởi nơi đây thừa hưởng lợi thế sinh thái của một vùng đất trù phú với ba mặt giáp sông Sài Gòn mang đến cảm giác thoáng mát, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, quy hoạch hài hòa giữa cảnh quan và tiện ích. Mới đây, Đăng Khôi cùng vợ và các con có chuyến trải nghiệm tại dự án.

Thủy Anh cho biết: "Tôi và các con vỡ oà cảm xúc khi được thưởng lãm cung đường sông tuyệt đẹp để đến với Aqua City. Không gian xanh tuyệt đẹp cùng với lối kiến trúc sang trọng khiến cả nhà phải thốt lên từ “Wow”. Aqua City xinh đẹp và tuyệt vời!".

Cả gia đình thích thú ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong chuyến trải nghiệm.

Còn Đăng Khôi ấn tượng với tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina sang trọng và anh nghĩ ngay đến việc đưa gia đình ra đây vui chơi, ngắm hoàng hôn mỗi chiều. "Đây chính là nơi đáng để sống, để cả gia đình tận hưởng không gian tuyệt vời cùng nhau" - anh nhấn mạnh.

Nói về lý do chọn Aqua City là nơi an cư, Đăng Khôi hào hứng: "Khôi và Thuỷ Anh rất yêu thích đô thị sinh thái thông minh Aqua City. Khôi đã được tham quan trung tâm an ninh với hàng ngàn camera ứng dụng công nghệ AI hiện đại , đó là một trong những tiêu chí hàng đầu khi mình chọn nơi để ở. Ngoài ra, không gian xanh với sông nước bao quanh, cùng với đầy đủ các tiện ích “tất cả trong một” hiếm có nơi nào có thể sánh được”.

Không gian sống như nghỉ dưỡng

Theo Đăng Khôi, việc sở hữu một bất động sản phải mang đến cho mình cảm xúc, mình phải cảm thấy cực kỳ vui sướng và hạnh phúc khi có được nó, thì bất động sản đó xứng đáng để mình đặt tương lai vào.

Cặp sao chia sẻ, vừa đặt chân đến Aqua City đã có cảm giác tuyệt vời như đang ở một khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Đăng Khôi cho biết, bước chân vào Aqua City cả gia đình đều cảm thấy bình yên như đang ở một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Nơi đây cư dân có thể thư giãn, thả mình lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên với hệ cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, mảng xanh đa tầng, từ công viên nội khu đến những con đường ven sông xanh mát đầy chất thơ hay chuỗi clubhouse hiện đại đa phong cách.

Mảng xanh, sông nước len lỏi trong từng không gian sống tại Aqua City.

Dự án được quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh và đa dạng các tiện ích hiện trên quy mô 1.000 ha. Đặc biệt, dự án dành đến hơn 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích nội khu, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, kể cả khách hàng khó tính.

Đăng Khôi cho biết thêm, việc sở hữu nhiều bất động sản đầu tiên là phục vụ nhu cầu của bản thân và gia đình. Song song, đây cũng là kênh đầu tư an toàn và mang lại giá trị sinh lời bền vững.

“Nam ca sĩ đánh giá Aqua City là dự án rất tiềm năng. Khi quỹ đất trong thành phố ngày càng cạn, thì việc sở hữu một bất động sản có không gian sống như nghỉ dưỡng ngay sát trung tâm thành phố là một xu hướng tất yếu trong tương lai. “Đó không phải là nhận định của riêng Khôi, mà ngay lúc này, Aqua City đã là một điểm “check in” rất hot ai cũng mong muốn được tới trải nghiệm rồi" - nam ca sĩ bộc bạch.