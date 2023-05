Apple mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

(VTC News) -

Cửa hàng Apple Store trực tuyến dành cho thị trường Việt Nam được Apple thông báo chính thức trên website của hãng. Từ ngày 18/5, người dùng Việt Nam có thể truy cập vào địa chỉ apple.com/vn để xem thông tin (giao diện tiếng Việt) và giá bán (bằng VNĐ) của mọi sản phẩm do Apple sản xuất.

Trong thông báo phát đi, Apple cho biết cửa hàng trực tuyến Apple Store tại Việt Nam sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ, sản phẩm và hỗ trợ cá nhân hoá cho người tiêu dùng trong nước, tương tự với các địa điểm có Apple Store vật lý khác trên thế giới. Đội ngũ hỗ trợ sẽ gồm chuyên gia trong lĩnh vực để tư vấn và hướng dẫn khách hàng bằng tiếng Việt.

Cửa hàng trực tuyến Apple Store có thể là bước đệm cho một điểm kinh doanh truyền thống trong tương lai tại Việt Nam.

"Chúng tôi vinh dự khi có cơ hội mở rộng tại Việt Nam, cũng như phấn khởi khi có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ của Apple đến cho khách hàng với sự ra mắt của Apple Store trực tuyến", Deirdre O'Brien, Phó chủ tịch cấp cao mảng bán lẻ của Apple cho biết.

Theo nhận định của giới quan sát, đây là động thái cho thấy Apple ngày càng đánh giá cao thị trường Việt Nam, đồng thời nhiều khả năng là tiền đề cho sự xuất hiện của ít nhất một cửa hàng vật lý trong thời gian tới. Cửa hàng trực tuyến sẽ là địa chỉ tham khảo chính thức các sản phẩm của Apple, có lợi cho người dùng nhưng niêm yết giá theo quy định của Apple.

"So với đại lý uỷ quyền hay cửa hàng nhỏ lẻ, giá bán tại Apple Store sẽ không tốt bằng do thiếu đi các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, mã giảm giá hay quà tặng. Do vậy giới kinh doanh không lo lắng về thông tin mới này mà xem đó là dấu hiệu tích cực chung cho thị trường", một chuyên gia công nghệ đánh giá.

Một số nguồn tin rò rỉ cho biết cửa hàng Apple Store vật lý tiếp theo tại Đông Nam Á sẽ đặt tại Malaysia. Hiện tại trong khu vực chỉ có Singapore và Thái Lan (mở năm 2022) là quốc gia có cửa hàng truyền thống của Apple. Về cửa hàng trực tuyến, Việt Nam và Indonesia là 2 thị trường lớn chưa có (tính đến thời điểm hiện tại) và sau ngày 18/5 sẽ chỉ còn Indonesia trong danh sách.

Khánh Linh