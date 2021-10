(VTC News) -

Theo hãng tin Bloomberg, Apple dự kiến sản xuất 90 triệu điện thoại Iphone 13 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tập đoàn này đã thông báo tới các nhà sản xuất về khả năng phải giảm số lượng do các công ty cung cấp chip điện thoại bao gồm Broadcom Inc và Texas Instruments đang gặp khó khăn trong việc cung cấp các hợp phần. Cả Apple, Broadcom Inc và Texas Instruments đều chưa có bình luận về thông tin trên.

Apple có thể phải cắt giảm sản xuất Iphone 13 do thiếu chip điện thoại.

Tháng 7/2021, Apple dự báo doanh thu của hãng này sẽ chậm lại và cho biết sự thiếu hụt chip vốn ảnh hưởng tới một số dòng sản phẩm bao gồm Imacs và Ipad cũng tác động tới hoạt động sản xuất điện thoại Iphone.

Tình trạng thiếu nguồn cung chip toàn cầu đã gia tăng sức ép đối với nhiều ngành công nghiệp từ sản xuất ô tô cho tới điện tử và khiến một số hãng ô tô phải tạm ngừng hoạt động sản xuất.