Áp thấp nhiệt đới sắp tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 21/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo phía Tây với tốc độ 20km/h, tâm áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 13h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20 km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Từ đêm 21/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Trên đất liền, từ hôm nay đến sáng 23/10, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ chiều 21/10 đến sáng 23/10 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.