Emma Stone tiết lộ nội tạng của cô bị thay đổi sau khi mặc áo nịt ngực cho vai diễn trong The Favourite. Trong lần xuất hiện trên The Graham Norton Show vào năm 2018, Stone nói rằng việc mặc món đồ này khiến cô không thể ngồi xuống đúng cách. Do vậy, cô phải nghiêng người. Nữ diễn viên cũng cho biết cô thường ngửi tinh dầu bạc hà khi gặp vấn đề về hô hấp. "Sau một tháng, nội tạng của tôi thay đổi. Nó chỉ là tạm thời nhưng rất nghiêm trọng", Emma Stone tiết lộ. (Ảnh: Entertainment Weekly)