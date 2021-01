Áo giữ nhiệt, xe Grab và những sáng kiến chống rét cho con của phụ huynh Hà Nội

(VTC News) -

Nghe dự báo thời tiết, chị Vũ Thị Minh có con đang học mầm non đắn đo có nên cho con đi học hay không. Những ngày tới, thời tiết miền Bắc dự báo rét đậm, rét hại với nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C khiến nhiều phụ huynh như chị Minh cảm thấy lo lắng. Chị cũng hay tin một bé trai 3 tuổi bị đột quỵ do thời tiết. Vì thế sau một hồi suy nghĩ, chị quyết định xin nghỉ làm, ở nhà trông con.

Chị cho biết, sức khỏe của con là điều quan trọng nhất. Mặc dù Sở GD&ĐT không cho phép học sinh nghỉ học nhưng với thời tiết này gia đình chị vẫn cho con ở nhà. Ngoài thời gian con vui chơi, hai vợ chồng thay phiên nhau dạy con. Nhà trường cũng tổ chức các buổi dạy trực tuyến cho phụ huynh có nhu cầu nên chị Minh khá yên tâm cho con ở nhà.

Chị Nguyễn Mai Phương có con đang học ở trường Tiểu học Tân Mai không tiếc tiền thuê gia sư 1 kèm 1 những ngày giá rét. Như mọi tuần, con chị có lịch học thêm trong 3 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Trước tình hình thời tiết rét đậm, chị Phương cho con nghỉ ở nhà. Sợ con không theo kịp kiến thức, gia đình chị thuê gia sư 3 môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh với học phí lên đến 200.000 đồng/ buổi.

Do lịch thi học kỳ I đang căng thẳng và Sở GD&ĐT chưa có thông báo nghỉ nên con vẫn phải đến trường. Riêng học thêm, gia đình đồng ý cho con nghỉ. Những ngày này, sáng nào chị Phương cũng đặt taxi Grab cho con đi học thay vì chở con đến trường bằng xe máy như thường lệ. Quãng đường đi học không phải ngắn nhưng theo chị việc đảm bảo sức khỏe của con là điều quan trọng nhất.

Nhiều trường mầm non bổ sung nệm, lót sàn chống rét cho học sinh. (Ảnh: V.N)

Đứng đón con tan học, anh Nguyễn Tiến Thành (quận Đống Đa) chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, mũ, găng tay… Ngoài ra, anh còn trang bị một chiếc áo giữ nhiệt có giá cả triệu đồng để giữ ấm cho con. Chiếc áo này, anh nhờ một người bạn mua bên Nhật gửi về.

"Những ngày thời tiết lạnh, hai vợ chồng tôi phân công đón con thay vì để con đi bộ về nhà. Trong những ngày tiếp theo, nếu nền nhiệt giảm sâu tôi sẽ xin cho con nghỉ 1-2 buổi đến khi trời ấm hơn. Tôi cũng mong muốn Sở GD&ĐT cho học sinh tiểu học, mầm non nghỉ học nếu thời tiết quá rét", anh Thành chia sẻ.

Một số trường học trên địa bàn Hà Nội cũng đang tích cực phòng chống rét cho học sinh. Trường mầm non Quang Minh (Ba Vì) nằm ở nơi gần sông, hút gió cho nên nhà trường phải trang bị thêm miếng lót nền phòng để học sinh đi lại không bị lạnh chân. Ngoài ra, nhà trường cũng căng bạt, bịt kín ống thông gió và chuẩn bị nước nóng cho học sinh ăn uống, rửa tay chân.

Trường mầm non Sao Mai (quận Đống Đa) theo dõi sát sao các diễn biến của thời tiết. Trong tình hình nền nhiệt giảm sâu, rét đậm, rét hại nhà trường sẽ cân nhắc cho học sinh nghỉ học đến khi trời ấm hơn. Với những lớp tiền tiểu học, nhà trường tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh có nhu cầu. Phụ huynh được khuyên giữ ấm cho trẻ nhất ở vùng đầu, lòng bàn chân, hai tay khi đưa trẻ đến trường.

Trường mầm non chuẩn bị chăn, nệm để giữ ấm cho các bé trong đợt rét kỷ lục. (Ảnh:V.N)

Một số trường mầm non ở nội thành cũng khẩn trương lắp đặt điều hòa 2 chiều, hệ thống nóng lạnh và bổ sung thêm chăn ấm. Ngoài ra, các trường cũng nới giờ đón, nhận trẻ để phụ huynh có thể đưa đón muộn hơn thường lệ.

Trong khi đó, nhiều trường tiểu học tăng cường hệ thống sưởi ấm như điều hòa 2 chiều, đèn điện… để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Lãnh đạo một số trường cho biết, ngoài phòng chống rét, nhà trường cũng điều chỉnh và cắt bỏ các môn học ngoài trời như thể dục, các hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại.