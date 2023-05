Áo dài 220m xác lập kỷ lục Việt Nam có lãng phí?

(VTC News) -

Đại diện VietKings - tổ chức xác lập Kỷ lục Việt Nam vừa trao chứng nhận "Chiếc áo dài đính kết thủ công, giới thiệu và quảng bá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam có kích thước dài nhất" cho nhà thiết kế Phương Hồ.

Nhà thiết kế Phương Hồ được trao chứng nhận kỷ lục.

Áo dài có tên gọi Non sông gấm vóc, nặng gần 250kg, dài 220,6m do 20 thợ thêu may, đính kết làm việc liên tục trong thời gian gần 2 tháng hoàn thành.

NTK Phương Hồ đã sử dụng 410 mét vải tafta, voan, gấm, lụa và trên đó đính các hoạ tiết 3D bằng vải gấm, vải voan…, tranh thêu tay, vẽ tay, đính kết hàng triệu hạt pha lê nhiều màu sắc đính kết thủ công tinh xảo. Cùng với đó là 380 dây viền kết đá, 100 cuộn len đũa và len xù, 300 viên đá lớn, hàng ngàn cánh sen gấm, hàng trăm lá sen voan để hoàn thiện nên chiếc áo dài kỷ lục này.

Thông tin từ đại diện NTK Phương Hồ, áo dài Non sông gấm vóc gồm có phần thân và phần tà gồm nhiều mảnh ghép lại. Mỗi mảnh của phần tà là các hoạ tiết văn hoá, lịch sử, cảnh vật thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của Việt Nam, như ruộng bậc thang mùa vàng rực rỡ, hoạ tiết trống đồng…Hình ảnh bông sen trải dài suốt tà áo dài được thực hiện bằng chất liệu vải gấm, xếp nổi 3D đính kết ấn tượng.

Hoa sen, cánh sen, lá sen được hoàn thiện trên chiếc áo dài kỷ lục này.

Áo dài Non sông gấm vóc từng được trình diễn hồi tháng 4 nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa Du lịch đất Tổ 2023 ở Phú Thọ. Thời điểm này trang phục dài 178 m. Sau đó, chị thực hiện thêm hàng chục mét phần tà, đó là lý do trang phục thay đổi kích thước.

“Tôi vui vì vượt qua giới hạn của bản thân, chấp nhận thử thách. Sự ghi nhận tiếp cho tôi nhiều động lực, tình yêu gắn bó với công việc thiết kế áo dài”- NTK Phương Hồ xúc động chia sẻ.

Theo dự kiến, áo dài kỷ lục Non Sông Gấm Vóc dự kiến trình diễn trong một chương trình thiện nguyện gây quỹ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM trong tháng 6 này. Hoạt động thiện nguyện giúp các em nhỏ kém may mắn hiện thực hoá ước mơ được trình diễn thời trang trong hoạt động Walking on the river diễn ra thành công vào tháng 6 năm ngoái.

Người mẫu trình diễn áo dài Non sông gấm vóc tại thành phố Việt Trì.

Chiếc áo dài kỷ lục của NTK Phương Hồ cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng việc thực hiện trang phục với kích thước quá khổ gây lãng phí chất liệu. Trả lời vấn đề này, NTK Phương Hồ cho biết chị đón nhận những ý kiến góp ý xây dựng và khẳng định sau khi áo dài được trình diễn chị sẽ may thành nhiều chiếc áo dài ứng dụng (dự kiến 100 áo), bán đấu giá và dùng số tiền thu được để làm các dự án thiện nguyện như mua áo ấm tặng những em nhỏ vùng cao hoàn cảnh khó khăn.

NTK Phương Hồ là một trong những NTK tâm huyết và thành danh với áo dài. Trang phục của cô thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam, qua những hình ảnh hoạ tiết quen thuộc trên áo như hoa sen, lá cọ…

NGUYỄN TRÀ