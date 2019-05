Ảnh: Vừa uống vài cốc bia đã đòi lái xe, cụ ông 79 tuổi được CSGT Hà Nội chở về nhà

Thượng úy Nguyễn Văn Thanh - Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua liên tiếp các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra do tài xế đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Do đó, Công an TP Hà Nội đã tăng cường các tổ tuần tra xử lý vi phạm, đặc biệt vi phạm nồng độ. Trong ảnh, CSGT kiểm tra nồng độ cồn của một cụ ông vừa bước ra từ quán bia.