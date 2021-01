Ảnh: Vụ cháy ở bán đảo Linh Đàm nhìn từ trên cao

(VTC News) -

Khoảng 17h ngày 29/1, một vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ Xanh ở bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vụ hoả hoạn nhìn từ trên cao.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai huy động tối đa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời tiếp nhận thêm sự chi viện của Công an huyện Thanh Trì, Công an quận Thanh Xuân, Hà Đông gần đó.

Thông tin ban đầu, vị trí đám cháy là một kho hàng nhỏ thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, nhưng vì vị trí kho hàng nằm ngay sát đằng sau chợ Xanh Linh Đàm nên đã khiến hoạt động ở khu vực trên tê liệt. Nhiều tiểu thương và người dân khu vực đi chợ hoảng loạn.

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy

Lực lượng cứu nạn cứu hộ vừa phun nước khống chế đám cháy vừa cùng chính quyền địa phương nhanh chóng sơ tán hàng hoá gần khu vực đám cháy.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cách xa khu vực hỏa hoạn khoảng 1km, khói đen bao trùm một góc trời.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên kèm mùi khét lẹt.

Ngọn lửa bùng lớn thiêu rụi mọi đồ đạc bên trong.

Nhiều người dân đứng quay video và livestream vụ cháy lên mạng xã hội.