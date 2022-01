Ảnh: Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội diễn tập phương án đón học sinh

Dự kiến, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nếu dịch bệnh ổn định, Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường.

Nếu vậy, trường THCS Giảng Võ sẽ có gần 2.800 học sinh (khối 7 đến khối 9) được đến trường sau hơn 1 kỳ học online.

Buổi diễn tập các phương án đón học sinh tại trường THCS Giảng Võ thực hiện theo 7 bước cơ bản, bao gồm: Đo thân nhiệt, phân luồng, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cổng trường; học sinh lên lớp, vào lớp học; phát hiện trường hợp ho, sốt, nghi nhiễm COVID- 19; học sinh nghỉ học do xác định là F0; hướng dẫn học sinh ra về; vệ sinh khử khuẩn trường lớp sau buổi học…

Sau khi được phụ huynh đưa đến cổng trường, học sinh sẽ được hướng dẫn đứng theo hàng lối, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Tại khu vực sân trường, học sinh được đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn.

Tại lớp học, giáo viên và cán bộ lớp sẽ cập nhật nhiệt độ của từng học sinh và ghi vào sổ theo dõi sức khỏe.

Đang học, nếu phát hiện học sinh ho, sốt, nghi nhiễm COVID-19, giáo viên phụ trách sẽ hướng dẫn, đưa học sinh xuống phòng y tế.

Tại đây, nhân viên y tế của trường sẽ đo nhiệt độ, kiểm tra, hỏi han các yếu tố dịch tễ đối với học sinh

Nếu sau nghỉ ngơi, học sinh vẫn ho sốt, qua thăm hỏi có yếu tố dịch tễ, nhân viên y tế trường sẽ liên hệ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế phối hợp, xử lý.

Với lớp phát hiện ca nhiễm hoặc nghi nhiễm, nhân viên y tế sẽ có mặt, cùng giáo viên chủ nhiệm rà soát các trường hợp có tiếp xúc để phân loại.

Công tác khử khuẩn được thực hiện ngay sau khi đưa F0 đến các cơ sở y tế.

Sau khi hết giờ, học sinh nhanh chóng di chuyển ra cổng trường theo hướng dẫn.

Lực lượng chức năng có mặt tại cổng trường tích cực thực hiện biện pháp phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh, học sinh rời khỏi khu vực cổng trường.

Diễn tập công tác đón học sinh trở lại là bước cần thiết để nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động với các phương án, tình huống có thể xảy ra khi đi học trực tiếp. Đây cũng là yêu cầu của UBND TP Hà Nội với Sở GD&ĐT Hà Nội và các nhà trường nhằm mục đích đảm bảo an toàn nhất cho học sinh, giáo viên.

Sau buổi diễn tập tại trường THCS Giảng Võ, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND quận Ba Đình, trưởng phòng GD&ĐT 12 quận và hiệu trưởng các nhà trường đã có buổi họp rút kinh nghiệm; điểu chỉnh, hoàn thiện các phương án để đạt hiệu quả cao nhất khi thực hiện.