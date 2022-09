Ảnh: Trường học bị nhấn chìm trong lũ, 1.500 hộ dân bị cô lập

Video: Người dân xã Kim Hoa dùng thuyền di chuyển trong nước lũ

“Có 17/20 thôn với khoảng 1.500 hộ dân hiện đang bị cô lập, hầu hết hệ thống giao thông đã bị nước lũ nhấn chìm. Trường tiểu học và mầm non trên địa bàn hiện cũng đang ngập sâu”, ông Đoài cho biết thêm.

Học sinh khối tiểu học và mầm non đang tạm nghỉ tới trường do mưa lũ.

Sau nhiều ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru (Bão số 4), đến nay lượng mưa trên địa bàn Hà Tĩnh đã giảm. Toàn tỉnh có gần 35.000 học sinh phải nghỉ học. Riêng huyện Hương Sơn, trong sáng 29/9 phải cho 13.503 học sinh tại 34 trường Mầm non đến THCS tạm thời không đến trường.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng khủy văn Quốc gia, từ đêm 30/9 đến ngày 1/10, ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 1/10 đến ngày 2/10, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi 70mm.