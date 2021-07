Ảnh: Trình giấy đi đường không hợp lệ, nhiều người Hà Nội phải quay đầu xe

Ông Phùng Công Trường, Trưởng Công an Xã Di Trạch cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo Công an Thành phố, Công an huyện cũng như thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, Công an xã đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Di Trạch triển khai biện pháp cũng như xây dựng những phương án phòng dịch, thành lập các chốt kiểm dịch kiểm soát người dân ra vào xã. Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân về phòng chống dịch, chúng tôi cũng đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm chỉ thị".