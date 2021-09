Anh trai nữ ca sĩ BoA qua đời ở tuổi 40 vì bệnh ung thư hiếm gặp

Kwon Soon-wook sinh năm 1981, là người sáng lập Công ty Metaoloz chuyên về sản xuất video, quảng cáo, phim truyền hình... Anh đã đạo diễn hơn 500 video âm nhạc, trong đó có "Only One" của BoA, "Twinkle Twinkle" của Girls 'Day, "Piano Man" của MAMAMOO hay "Be Natural" của Red Velvet... Anh cũng là người đồng sáng lập trung tâm vũ đạo Tapaha.

Đạo diễn Kwon Soon-wook (trái) và nữ ca sĩ BoA (phải). (Nguồn: Korea Times)

Hồi đầu tháng 5, Kwon Soon-wook tiết lộ rằng anh đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phúc mạc giai đoạn 4. Trong bài đăng vào thời điểm đó, anh cho biết: "Tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phúc mạc giai đoạn 4 do di căn. Tôi không còn nhiều thời gian để chữa bệnh".

Khi đó, nữ ca sĩ BoA đã để lại những bình luận động viên anh trai: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Em chắc chắn sẽ nấu ramen cho anh và chúng ta sẽ cùng ăn. Anh là người mạnh mẽ nhất và tuyệt nhất mà em biết".

Những ngày sau đó, Kwon Soon-wook vẫn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và bạn bè đã cổ vũ anh ấy, thông qua mạng xã hội. Anh chia sẻ: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ... Nhờ đó mà tôi đã có thêm rất nhiều năng lượng, trong lúc điều trị vô cùng đau đớn. Tôi sẽ cố hết sức để chịu đựng với những năng lượng này. Cảm ơn các bạn rất nhiều". Bài đăng cuối cùng trên trang instagram cá nhân của nam đạo diễn vào ngày 19/5. Khi đó, anh cho biết chỉ còn mong chờ vào những điều kỳ diệu.

Trên trang instagram, nữ ca sĩ BoA đã thông báo về lễ tang của anh trai. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 7/9, chỉ dành cho người thân do tình hình dịch COVID-19.