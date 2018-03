Anh trai bị bắt xe, 2 người em đến xô ngã, đánh cảnh sát giao thông

Thấy anh trai bị cảnh sát giao thông bắt xe, 2 người em đến cản trở rồi cùng xô, đánh viên cảnh sát, họ bị lực lượng công an khống chế vì chống người thi hành công vụ.

Ngày 1/3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 3 anh em ruột là Nguyễn Văn Bình (32 tuổi), Nguyễn Văn An (31 tuổi) và Nguyễn Văn Nguyên (23 tuổi) cùng quê Thanh Hóa để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát giao thông bị thanh niên quật ngã. (Ảnh cắt từ clip)

Theo công an, khoảng vào lúc 17h30 ngày 28/2, trung uý Huỳnh Nguyễn Minh Châu và thiếu uý Huỳnh Minh Sang (thuộc Đội CSGT Công an thị xã Thuận An) làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn với ĐT743.

Tại đây, trung uý Châu thấy anh An không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy chở vợ là Trần Thị Huệ (30 tuổi) nên nhắc nhở. Lúc này, xe anh An đang dừng đèn đỏ nên anh ta rồ ga, lao xe vào trung úy Châu.

Thấy thanh niên có biểu hiện chống đối, trung úy Châu né tránh sau đó áp sát xe rồi rút chìa khóa, yêu cầu An lái xe vào lề đường để kiểm tra giấy tờ.

Đúng lúc này, 2 em trai của An là Bình và Nguyên lái xe máy đến khu vực và xông vào tấn công làm trung úy Châu ngã xuống đường. An cũng lao vào xô trung úy cảnh sát giao thông.

Hai anh em Bình và Nguyên có hành vi cản trở cảnh sát hòng để An trốn khỏi khu vực. Vì 3 anh em của An có hành vi đánh, vật ngã cảnh sát nên Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) phải có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, khống chế, đưa họ về trụ sở.

