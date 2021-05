Ảnh thời trẻ đẹp lộng lẫy của Britney Spears

Năm 2000, Britney Spears vinh dự chủ trì và biểu diễn tại Saturday Night Live, một trong những chương trình ăn khách nhất nước Mỹ. Cùng năm, album thứ hai mang tên Oop...! I did It Again tiếp tục lập kỳ tích, bán được 20 triệu đĩa đơn toàn cầu. Tuy tiếp tục được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhưng cuối cùng cô bị Christina Aguilera vượt mặt. Tuy nhiên, Spears được Reuters nhận định là nữ ca sĩ hồi sinh dòng nhạc teen pop, mở đường cho những ngôi sao như Mandy Moore, Jessica Simpson...