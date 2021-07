Anh thợ hồ mất việc, đi bộ 4 ngày từ Bình Phước đến Sóc Trăng được hỗ trợ về quê

(VTC News) -

Ngày 30/7, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cán bộ công an tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 1 (thuộc thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) vừa phối hợp với Công an xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) hỗ trợ một người đàn ông làm thợ hồ bị mất việc, đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau để tránh dịch COVID-19.

Anh N.P.V. tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Vĩnh Lợi.

Trước đó, anh N.P.V. (38 tuổi, quê TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm nghề thợ hồ tại Bình Phước mất việc do dịch COVID-19. Ngày 24/7, anh V. đi bộ từ Bình Phước để về nhà ở Cà Mau. Khi đến địa phận xã Thạnh Phú, anh V. được lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát hỏi thông tin.

Khi biết anh V. đi bộ 4 ngày từ Bình Phước về, các chiến sĩ tại chốt đã mời anh V. vào nghỉ ngơi và ăn cơm.

Do chốt kiểm soát tại xã không có dụng cụ test nhanh, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã đưa anh V. đến điạ phận tỉnh Bạc Liêu nhờ chốt kiểm soát dịch ở đây test nhanh COVID-19. Kết quả xét nghiệm anh V. âm tính, nên lực lượng làm nhiệm vụ đã hỗ trợ tiền và đưa anh V. đến địa phận tỉnh Cà Mau để bàn giao, tiếp nhận theo quy định.