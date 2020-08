Ảnh: Tàu thuyền ở Thanh Hóa, Nghệ An cập bờ, neo đậu ứng phó bão số 2

Tỉnh Nghệ An hiện có 3.488 phương tiện với 17.440 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển, đến sáng nay (2/8) toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào nơi neo đậu tránh bão an toàn