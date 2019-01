Một người dân tại Sơn La cho biết, đào rừng do bị khai thác nhiều nên số lượng giờ ngày càng khan hiếm. Do đó việc kiếm được một cành đào to rất khó khăn. "Bây giờ, muốn săn được những cành đào cổ thụ có giá trị cao phải băng rừng, lội suối hàng chục cây số may ra mới kiếm được vài gốc", người này cho biết.