Ảnh: Sau mưa lớn kéo dài, quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh ngập sâu

Từ sáng 28/10, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to tại nhiều khu vực. Ở huyện Kỳ Anh, do mưa lớn kéo dài, khoảng 400m quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phong bị ngập sâu, giao thông ùn tắc.