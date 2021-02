Ảnh: Sạt lở bờ sông Hậu, 6 căn nhà trôi sông ngày mùng 3 Tết

Vụ sạt lở khiến 6 căn nhà đổ xuống sông Hậu. Trước đó, khi tại vị trí này xuất hiện một vết nứt dài khoảng 30 mét, chính quyền địa phương tổ chức di dời cả 7 hộ dân sống trong 6 căn nhà trên cùng những tài sản có giá trị khác đến nơi an toàn, vì vậy không có thiệt hại về người. Khi sạt lở xảy ra, chiếc phà này đang đưa khách qua sông. Trên phà có 41 hành khách. Rất may mắn là phà chỉ bị nghiêng, hành khách đều an toàn.