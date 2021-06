Ảnh: Sao Hollywood đi chân đất, mặc đồ ngủ lên thảm đỏ

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar năm 1992 cho vai diễn trong bộ phim "The Silence of the Lambs" đã từ chối mặc váy dạ hội tới buổi lễ. Jodie Foster được nhớ đến với bộ trang phục thanh lịch - một bộ quần dài với găng tay lụa của Armani.