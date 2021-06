Anh sẵn sàng đóng góp vaccine COVID-19 cho Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 22/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đối thoại chính sách cấp cao ASEM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Anh là nước đi đầu ở châu Âu và thế giới về nghiên cứu, phát triển và triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, đề nghị Anh tạo thuận lợi hơn nữa để Việt Nam tiếp cận nguồn cung cũng như công nghệ sản xuất vaccine.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kiểm soát dịch COVID-19 của Việt Nam, khẳng định Anh sẵn sàng đóng góp vaccine cho nỗ lực toàn cầu nhằm chiến thắng dịch bệnh, trong đó có việc hỗ trợ vaccine cho các nước bạn bè, đối tác chiến lược như Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Bộ trưởng Dominic Raab thăm lại Việt Nam và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Dominic Raab và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đưa các nội hàm hợp tác của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đáp ứng lợi ích của hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Anh coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh nước Anh hậu Brexit điều chỉnh chính sách hướng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Raab cho biết đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi về các biện pháp triển khai nội hàm Đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là việc nối lại các hoạt động trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác và phương hướng phối hợp nhằm tranh thủ các cơ hội to lớn từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai bên cần ưu tiên phối hợp thực thi hiệu quả hiệp định UKVFTA nhằm tạo đột phá về trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư; khẳng định Việt Nam tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp Anh đầu tư vào các lĩnh vực giàu tiềm năng như ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, kinh tế số, phát triển năng lượng tái tạo…Bộ trưởng Dominic Raab thông báo với Chủ tịch nước Quỹ tài chính của Anh đã cung cấp 4 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Anh cũng cảm ơn Việt Nam, với vai trò đang lên ở khu vực, đã tích cực ủng hộ Anh tăng cường hợp tác với ASEAN và đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương quan trọng trong năm 2021 như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò, đóng góp của Anh cho hòa bình, an ninh, tự do hàng hải ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh chia sẻ và khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hoà bình tại Biển Đông, nhấn mạnh đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).